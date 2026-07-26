Türkiye, Bilim Olimpiyatlarında 19 Madalya ile Rekor Kırdı

TÜBİTAK 2202 Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında yetişen genç bilim insanları uluslararası yarışmalarda büyük bir başarı elde etti. Matematik, biyoloji, kimya ve fizik dallarında düzenlenen dört büyük olimpiyata damga vuran milli takımlarımız toplam 19 madalya kazandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır bu başarıyı duyurdu. Bakan Kacır, öğrencileri “Türkiye’mizin gurur tablosu” sözleriyle tebrik etti.

MATEMATİK OLİMPİYATINDA TAM KADRO MADALYA

67. Uluslararası Matematik Olimpiyatı Çin’in Şangay kentinde düzenlendi. Organizasyona 117 ülkeden 666 öğrenci katıldı. Türkiye’yi temsil eden altı öğrencinin tümü madalya kazandı. Takım bir altın, üç gümüş ve iki bronz madalya elde etti. Altın madalyanın sahibi Umut Kağan Yazgan oldu.

BİYOLOJİ ALANINDA İKİ ALTIN MADALYA

37. Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı Litvanya’nın Vilnius kentinde yapıldı. Yarışmaya 78 ülkeden 302 öğrenci katıldı. Milli takımımız bu kulvarda zirveye çıktı. Ahmet Alp Alaftargil ve Ahsen Sena Girgin altın madalya kazandı. Çağan Gürel ile Bilal Bostan ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

KİMYADA TAM KADRO GÜMÜŞ BAŞARI

58. Uluslararası Kimya Olimpiyatı Özbekistan’ın Taşkent kentinde gerçekleşti. Etkinliğe 93 ülkeden 360’ın üzerinde öğrenci katıldı. Türk öğrenciler tam kadro gümüş madalya kürsüsüne çıktı. Arda Yazıcıoğlu, Bahri Eren Sarıkaya, Kaan Doğan ve Mustafa Efe Cesur gümüş madalya kazandı.

FİZİKTE BEŞ MADALYALIK TABLO

56. Uluslararası Fizik Olimpiyatı Kolombiya’nın Bucaramanga kentinde düzenlendi. Şampiyonada 87 ülkeden 381 öğrenci mücadele etti. Fizik milli takımımız beş madalya ile döndü. Eren Akarsu, Mert Andaç Karan, Rüzgar Kuşaklı, Şenol Tarhan ve Yiğit Koca gümüş madalya kazandı. TÜBİTAK BİDEB çatısı altındaki sistemli çalışmalar bu dereceleri getirdi. Bu sonuçlar Türkiye’nin temel bilimlerdeki uluslararası gücünü kanıtladı.