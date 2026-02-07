Türkiye-Çin Ticaretinde Yeni İşbirlikleri Gelişiyor

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) iş birliğiyle İstanbul’da düzenlenen 3. Türkiye-Çin İş Konferansı, Ticaret Bakanı Bolat’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Konferansta, 4. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı’nın tanıtımının yanı sıra “DEİK ile CCPIT”, “TÜSİAD ile CCPIT” ve China International Expo Center (CIEC) ile ATA Holding arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı. Bakan Bolat, etkinlikte Türkiye-Çin diplomatik ilişkilerinin 55. yıl dönümünü hatırlatarak, bu organizasyon ve fuar tanıtımının iki ülke ilişkilerine önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

ÇİN HEYETİYLE GÖRÜŞMELERDE KONUŞMALAR YAPILDI

Konferans öncesinde Bolat, Çin heyetiyle yaptığı görüşmelerde Türkiye-Çin ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi konularını ele aldıklarını belirtti. Ayrıca, her iki tarafın ihtiyaçları ve beklentileri üzerine samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bolat, dünya ekonomi ve ticaretinin zorluklar yaşadığının altını çizerek, “Geçen yıl, küresel ticaret ciddi güçlüklerle karşılaştı” şeklinde konuştu.

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜME RAKAMLARI PAYLAŞILDI

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine atıfta bulunan Bolat, dünya ekonomisinin geçen yıl yüzde 3,2 oranında büyüdüğünü belirtirken, bu yıl için de büyüme oranının yüzde 3,1 civarında olmasının tahmin edildiğini açıkladı. Ayrıca, dünya ticaretinde geçen yıl yüzde 2,5’lik büyüme olurken, bu yıl için yüzde 0,6’lık bir artış öngörüldüğünü dile getirdi. Bolat, “Ticaretin artırılması dünya halklarının ekonomik refahı için büyük bir gereklilik” değerlendirmesinde bulundu.

TEDARİK ZİNCİRLERİ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Ajansı (UNCTAD) verilerini de hatırlatan Bolat, “Küresel doğrudan yatırımlar 2024-2025 yıllarında 1,5 trilyon doları bulabilecek” şeklinde bilgiler verdi. Bolat, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandığına ve bunun beraberinde maliyetler ile risklerin yükseldiğine değindi. Ayrıca, düzenli işleyen bir küresel ticaret sisteminin kurulmasının önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE-ÇİN TİCARETİ YÜKSELİYOR

Bolat, Türkiye’nin geçen yıl 1,5 trilyon dolarlık milli gelire ulaştığını ve kişi başına milli gelirin 18 bin doları aştığını belirtti. Dış ticaret verilerine dair de bilgi veren Bolat, “Türkiye-Çin toplam ticareti geçen yıl 53 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığını kapatmak için Çinli ortaklarla görüşmelerimiz devam ediyor” ifadesinde bulundu.

TÜRKİYE’DE ÇİN YATIRIMLARI ARTIYOR

Bolat, Türkiye’de 1419 Çin firmasının faaliyet gösterdiğini ve Türkiye’den Çin’e yaklaşık 1465 Türk firmasının yatırım yaptığını belirtti. Yatırım miktarlarını açıklayarak, Türkiye’den Çin’e yapılan yatırımların 175 milyon dolar, Çin’den Türkiye’ye ise 3,2 milyar dolar düzeyinde olduğunu vurguladı.

ÇİN TURİZMİ VE HAVA BAĞLANTILARI

Bakan Bolat, Türkiye ve Çin arasındaki tedarik zincirleri ve sanayi işbirlikleri için fırsatların mevcut olduğuna değindi. Ayrıca, “Geçen yıl 425 bin Çinli turist Türkiye’yi ziyaret etti. Türk tarafı olarak, Çinli turist sayısının artırılması için çalışmalarımız sürüyor” dedi. Vize muafiyetlerinin önemli olduğunu belirterek, Çinli ortaklardan da benzer kolaylıklar beklediklerini ifade etti.

BİR YENİLENME VE GÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ÖRNEĞİ

3. Türkiye-Çin İş Konferansı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin ve iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. DEİK Başkanı Nail Olpak, etkinliği üç kurumla koordineli bir şekilde düzenlediklerini belirtti. Türkiye-Çin İş Konseyi’nin 1992 yılından bu yana gelişim gösterdiğine vurgu yaptı ve iş dünyası için uzun vadeli iş birliklerinin önemine dikkat çekti.

STRATEJİK BİR FELSEFE GEREKİR

Olpak, Kuşak ve Yol Projesi’nin önemini anlatarak, “Bu projenin sunduğu fırsatları iyi değerlendirip kazanım sağlamak gerekiyor” şeklinde değerlendirmede bulundu. Türkiye ve Çin’in üçüncü ülkelerdeki iş birliklerinin mevcut olduğunu belirten Olpak, bu bağlamda toplantının önemine dikkat çekti.

KÜRESEL DEĞİŞİM VE UYUM YARATMAK

TÜSİAD Başkanı Ozan Diren, Türkiye ve Çin arasındaki ilişkilerin gücünü arttırmak için uzun soluklu planlamaların gerekli olduğunu belirtti. Ayrıca, ekonomik ilişkilerin sadece ticaret üzerinden değil; aynı zamanda üretim ve teknoloji düzleminde de ele alınması gerektiğini vurguladı.

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE DAYANIŞMA

Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin etkinliğin önemini vurguladı ve küresel düzeyde serbest ticaretin gerekliliğine dikkat çekerek, “Ülkeler artık kapalı ve yalnız bir duruma dönememeli” dedi. Ayrıca, ticaret ortakları arasındaki işbirliklerinin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM SAHASI

Çin İhracat-İthalat Bankası Başkan Yardımcısı Wang Kang, Türkiye’nin Çin’in Batı Asya’daki dördüncü büyük ticaret ortağı olduğuna işaret etti. Türkiye’deki yatırımlara yönelerek, yeni teknolojiler ve enerji gibi alanlarda işbirliklerine vurgu yaptı.

ÇİN’DE TÜRK ÜRÜNLERİNE İLGİ ARTMAKTA

CCPIT Başkanı Ren Hongbin, Türk ürünlerinin Çin’deki e-ticaret platformlarında popüler hale geldiğini ve Türk ürünlerini Çinli tüketicilere ulaştırmak için çalışmalara hız verileceğini aktardı. Ayrıca, Türk ürünleri ile ticari dengesizliklerin giderilmesine yönelik ortaklıkların önemine vurgu yaparak, işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.