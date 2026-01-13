Türkiye’de 2025’te 33 İl İhracat Rekoru Kırdı

Ticaret Bakanlığı, Aralık 2025 ve geçtiğimiz yılın tamamına dair illere göre ihracat verilerini duyurdu. Türkiye’de, geçen yıl 33 ilin ihracatı 1 milyar doları aşarken, 46 ilde ise ihracat artışı kaydedildi.

EN FAZLA İHRACAT YAPAN İL: İSTANBUL

Açıklanan verilere göre İstanbul, önceki ayda 5 milyar 688 milyon dolar ile en fazla ihracat gerçekleştiren il oldu. Kentin ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 oranında artış gösterdi.

KOCAELİ İKİNCİ

İstanbul’un ardından Kocaeli, ihracatta yüzde 0,3 azalarak 3 milyar 6 milyon dolarla ikinci sırayı alırken, İzmir de yüzde 8,2 azalış göstererek 1 milyar 981 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.

İSTANBUL’UN İHRACATINDA KIYMETLİ TAŞLAR İLK SIRADA

İstanbul’un ihracatında, 888 milyon 979 bin dolar ile kıymetli veya yarı kıymetli taşlar en fazla gelir elde edilen kalem oldu. Bu kalemi, 628 milyon 501 bin dolarla hava ve uzay taşımacılığı aksamı, ardından da 502 milyon 301 bin dolarla kazanlar ve makineler izledi. Kocaeli’de ise motorlu kara taşıtları, 1 milyar 156 milyon 158 bin dolarla en yüksek dış satım yapılan sektör olarak öne çıktı. Bu sektörü, 269 milyon 747 bin dolarla elektrikli makineler ve 238 milyon 244 bin dolarla mineral yakıtlar takip etti. İzmir’de ise mineral yakıtlar 356 milyon 699 bin dolar ile ilk sırayı aldı ve bunu 180 milyon 266 bin dolarla kazanlar, makineler takip etti.

İLK 3 İLİN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER

İstanbul’un ihracatında, 408 milyon 848 bin dolar ile Birleşik Arap Emirlikleri en üst sırada yer aldı. Bu ülkeyi, 355 milyon 42 bin dolarla Almanya ve 309 milyon 823 bin dolarla Pakistan izledi. Kocaeli ise en fazla ihracatı 288 milyon 211 bin dolarla İngiltere’ye yaptı. Bunu, 249 milyon 709 bin dolarla Almanya ve 203 milyon 450 bin dolarla Slovenya izledi. İzmir’in en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke ise 186 milyon 279 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi, 151 milyon 231 bin dolarla ABD ve 122 milyon 773 bin dolarla Hollanda takip etti.

31 İL 1 MİLYAR DOLARIN ÜZERİNDE İHRACAT YAPTI

2024 yılı itibarıyla Türkiye’de 1 milyar doları aşan ihracat gerçekleştiren il sayısı 31 olarak kaydedilirken, geçen yıl içindeki Bolu ve Giresun’un eklenmesi ile bu rakam 33’e çıkmıştı. Ayrıca, 46 ilde ihracat artışı gözlemlendi.