Türkiye’de Bebek İsimleri: 2025 Trendleri Açıklandı

Geçen yıl Türkiye’de toplamda 889 bin 598 bebek dünyaya gözlerini açtı. Kız bebekler arasında en fazla tercih edilen isim “Alya” olurken, erkek bebeklerde ise “Alparslan” listenin zirvesine oturdu.

Kız bebek isimleri arasında Alya’nın ardından Defne ve Gökçe ikinci ve üçüncü sıralarda yer alarak yılın en popüler isimleri oldu. Peki, bu isimlerin bölgesel ve iller bazındaki dağılımı nasıl? Hangi isimler hangi şehirlerde daha fazla tercih edilmiş? İşte 2025 yılına dair dikkat çeken isim trendleri ve bölgesel dağılım detayları…

BÖLGELERE GÖRE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Marmara Bölgesi’nde, Alya ismi öne çıkarken, İstanbul, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Edirne ve Bilecik’te bu isim yaygın olarak tercih edildi. Gökçe ismi ise Balıkesir’de tercih edilmekteyken, Defne Kırklareli ve Yalova’da seçilen isimler arasında yer aldı.

EGE BÖLGESİ’NDEKİ TRENDLER

Ege Bölgesi’nde en fazla tercih edilen isimler arasında Alya ilk sırada, İzmir, Aydın, Denizli ve Muğla gibi illerde yaygınlık kazanmış durumda. Ayrıca Gökçe, Manisa, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya’da ilgi görüyor. Çanakkale’de ise Umay ismi dikkat çekiyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ’NDEKİ İSİM DAĞILIMI

İç Anadolu Bölgesi’nde Gökçe ismi, Ankara, Konya, Karaman, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde öne çıkmakta. Alya ismi ise Eskişehir ve Kırıkkale’de eşit oranlarda tercih edilmiştir.

AKDENİZ BÖLGESİ’NDE EN POPÜLER İSİMLER

Akdeniz Bölgesi’nde Alya ismi, Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis ve Hatay illerinde öne çıkıyor. Aynı zamanda Gökçe ismi, Isparta, Burdur ve Hatay’da dikkati çekiyor.

KARADENİZ BÖLGESİ’NDE ÖNE ÇIKAN İSİMLER

Karadeniz Bölgesi’nde Alya ismi, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop illerinde tercih edilmekte. Gökçe ismi ise Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Amasya, Çorum ve Tokat’ta sıkça karşımıza çıkıyor. Artvin’de ise Asel ismi öne çıkıyor.

DOĞU ANADOLU’NDAN YİNE DİKKAT ÇEKEN TRENDLER

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Alya ismi, Malatya, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Batman ve Kars’ta öne çıkıyor. Gökçe ismi Erzurum, Erzincan ve Tunceli’de tercih ediliyor. Ayrıca Ağrı ve Van’da Asel ismi popülerken, Ardahan’da Umay, Iğdır’da ise Zeynep dikkat çekiyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ’NDE PRESTİJLİ İSİMLER

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Zeynep ismi, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır ve Adıyaman illerinde yaygınlık kazanırken, Asel ismi Siirt’te tercih ediliyor. Şırnak’ta ise Lina ismi öne çıkıyor, Hakkari’de de Elisa ismi dikkat çekiyor.

2025 yılında kız bebekler için en çok tercih edilen isimler sırasıyla Alya, Defne ve Gökçe oldu. Özellikle Kırıkkale ilinde Asya ve Alya isimleri eşit oranda ilgi görerek dikkat çeken bir istatistik oluşturdu.