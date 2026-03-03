TÜRKİYE’DE EĞİTİM CAMİASINI SARSAN CİNAYET

turkiye-de-egitim-camiasini-sarsan-cinayet

İstanbul’da bir öğretmenin hayatına son verildi. Çekmeköy’de görev yapan 44 yaşındaki Fatmanur Çelik, öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bugün son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatmanur Çelik hakkında açıklama yaptı. Yalnızca öğretmenlik gibi bir mesleğe yönelik gerçekleştirilen bu saldırının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Erdoğan, “Sözlerimin hemen başında dün İstanbul Çekmeköy’de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatmanur Çelik Öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum” şeklinde ifade etti.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı, öğretmenlere yönelik şiddetin hiçbir mazeretinin olamayacağını belirterek, “Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmez bir davranıştır” dedi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Bu trajik olayın arkasında durulacağını ve failin hak ettiği cezayı alması için gereken tüm adımların atılacağını ifade etti. Ayrıca saldırıda yaralanan diğer öğretmen ve öğrenci için de acil şifalar dileyerek, “Rabbim Fatmanur Öğretmenimizin mekanını inşallah cennet eylesin” dedi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Dubai Saldırıları Altın Fiyatlarını Tırmandırıyor

İran'ın Dubai'ye yönelik saldırıları ve geciken altın taşımacılığı, altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor. Uzmanlar, Dubai Havaalanı'nın stratejik önemine dikkat çekiyor.
Gündem

Türk Telekom ve Nokia’dan 5G Teknolojisi Hamlesi

Türkiye, 5G gelişiminde önemli bir adım attı; Türk Telekom ve Nokia, düşük gecikme ile yüksek hız sunan L4S teknolojisini tanıttı. Bu, dijital dönüşümü destekleyecek.
Gündem

Mavi İz Projesiyle Deniz Kirliliğine Sanatsal Çözüm

Marmara Denizi'nde hayalet ağlar ve atıklarla mücadele amacıyla başlatılan "Mavi İz" projesi, deniz temizliğini sanatla birleştiren çok paydaşlı bir farkındalık oluşturuyor.
Gündem

Fatmanur Öğretmenin Katledilmesi Üzerine Erdoğan Açıklama Yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy'de hayatını kaybeden Fatmanur Öğretmen'in faalisiyle ilgili olarak, gereken hukuki süreçlerin işletileceğini belirtti.
Gündem

ABD Başkanı Trump’tan İran Açıklamaları: Müzakere Reddedildi

Donald Trump, İran'la müzakere taleplerine yanıt vererek, "Artık çok geç" ifadesini kullandı ve ülkenin askeri gücünün zayıfladığını vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.