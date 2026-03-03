TÜRKİYE’DE EĞİTİM CAMİASINI SARSAN CİNAYET

İstanbul’da bir öğretmenin hayatına son verildi. Çekmeköy’de görev yapan 44 yaşındaki Fatmanur Çelik, öğrencisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan öğretmen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bugün son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurlandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatmanur Çelik hakkında açıklama yaptı. Yalnızca öğretmenlik gibi bir mesleğe yönelik gerçekleştirilen bu saldırının kabul edilemeyeceğini vurguladı. Erdoğan, “Sözlerimin hemen başında dün İstanbul Çekmeköy’de bir lisede uğradığı menfur saldırıda vefat eden Fatmanur Çelik Öğretmenimize Rabbimden gani gani rahmet diliyorum. Merhum öğretmenimizin ailesine ve yakınlarına sabır, büyük bir fedakârlıkla ülkemize hizmet eden eğitim camiamıza başsağlığı temenni ediyorum” şeklinde ifade etti.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK ŞİDDET KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı, öğretmenlere yönelik şiddetin hiçbir mazeretinin olamayacağını belirterek, “Elleri öpülesi öğretmenlerimize yönelik şiddetin hiçbir gerekçesi, hiçbir mazereti olamaz. Bırakın şiddeti, Hazreti Ali Efendimizin ‘Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum’ buyurduğu öğretmene, hocaya yönelik saygısızlık etmek bile inancımızda ve kültürümüzde kabul edilmez bir davranıştır” dedi.

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Cumhurbaşkanı, olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığını belirtti. Bu trajik olayın arkasında durulacağını ve failin hak ettiği cezayı alması için gereken tüm adımların atılacağını ifade etti. Ayrıca saldırıda yaralanan diğer öğretmen ve öğrenci için de acil şifalar dileyerek, “Rabbim Fatmanur Öğretmenimizin mekanını inşallah cennet eylesin” dedi.