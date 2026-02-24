Türkiye’de Evlilik ve Boşanma İstatistikleri: Dikkat Çeken Veriler

Türkiye’de geçen yıl 552 bin 237 çift evlenirken, boşanan çiftlerin sayısı 193 bin 793 olarak kaydedildi. Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini paylaştı. Buna göre, evlilikler 2024’te 569 bin 983 iken, 2025 yılı itibarıyla tekrar 552 bin 237 olarak kayıtlara geçti.

EVLENME HIZI ARAŞTIRILDI

Bin nüfus başına düşen evlenme oranı, 2025 yılında binde 6,43 seviyesinde belirlendi. Boşanmalara baktığımızda, 2024 yılında 188 bin 963 boşanma yaşanırken, 2025 yılında bu rakam 193 bin 793’e yükseldi. Bu dönemde bin nüfus başına düşen boşanma oranı, binde 2,26 olarak hesaplandı. İlk evlenme yaşları incelendiğinde, her iki cinsiyette de bu yaşın arttığı gözlemlendi. 2025’te erkeklerde ortalama ilk evlenme yaşı 28,5, kadınlarda ise 26 olarak belirlendi.

GAZİANTEP EN YÜKSEK HIZDA

Kaba evlenme hızının en yüksek olduğu il Gaziantep olarak kaydedildi ve bu rakam binde 7,76 oldu. Osmaniye binde 7,68, Şanlıurfa ise binde 7,5 ile bu ili takip etti. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,18 ile Tunceli olarak tespit edildi. Gümüşhane binde 4,58, Ardahan binde 4,67 ile onu izliyor. Toplam evlenmeler içinde yabancı damatların oranı da değerlendirildi. Yabancı damat sayısı 2025’te 5 bin 347 olarak belirlenirken bu, toplam damatların yüzde 1’ini oluşturuyor.

YABANCILARDA SURİYELİLER İLK SIRADA

Yabancı gelinler arasında ise 28 bin 646 kişi yer alıyor ve toplam gelinlerin yüzde 5,2’sini oluşturuyor. Damatlardan uyruklarına göre yapılan incelemede, Suriyelilerin oranı yüzde 20,9 ile ilk sırayı aldı. Onları yüzde 18,8 ile Alman, yüzde 5 ile Afgan damatlar takip ediyor. Yabancı gelinler arasında ise yine Suriyeliler, yüzde 13,8 ile birinci sırada yer alıyor. Onları yüzde 13,7 ile Özbek, yüzde 9,6 ile Faslı gelinler izliyor.

İZMİR’DE YÜKSEK BOŞANMA HIZI

Kaba boşanma hızının 2025 yılında en yüksek olduğu il İzmir olarak kaydedildi ve binde 3,28 ile dikkat çekti. İzmir’in ardından Antalya binde 3,21, Denizli ise binde 3,14 olarak sıralandı. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,51 ile Hakkari oldu. Hakkari’yi binde 0,52 ile Şırnak, binde 0,63 ile Bitlis takip etti. Boşanmaların yüzde 34’ü evliliğin ilk 5 yılı içinde, yüzde 20,3’ü ise 6-10 yıl arasında gerçekleşti. Kesinleşen boşanma davalarında 191 bin 371 çocuk velayete geçmiş olup, velayetlerin çoğunluğu anneye verilmiştir. Bu süreçte çocukların velayetinin yüzde 74,6’sı anneye, yüzde 25,4’ü ise babaya ait olmuştur.