Türkiye’de Kartlı Ödemelerde 2025’te Güçlü Büyüme Devam Ediyor

Garanti BBVA Ödeme Sistemleri’nin (GÖSAŞ) Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerini inceleyerek gerçekleştirdiği “Türkiye’de Kartlı Ödemeler 2025” raporu, kartlı ödeme alışkanlıklarının hem hacim hem de kullanım şekilleri açısından devam eden bir güçlenme sürecinde olduğunu gözler önüne seriyor. Çalışma, kart sayısındaki artışı, e-ticaretin yükselişini ve temassız ödemelerin günlük yaşamda vazgeçilmez bir parça haline geldiğini ortaya koyuyor.

KART SAYISI ARTTI, HARCAMA 24 TRİLYON TL’Yİ AŞTI

2025 yılı itibarıyla Türkiye’de bankaların ve kredi kartlarının sayısının bir önceki yıla göre yüzde 5,8 oranında artış göstererek 460 milyona ulaştığı belirtildi. Bu kartların arasında 142 milyonunu kredi kartları, 318 milyonunu ise banka kartları oluşturuyor. Banka ve kredi kartları ile gerçekleştirilen toplam alışveriş hacminin yüzde 51,9 artırarak 24 trilyon 62 milyar TL’ye yükseldiği ifade edildi. Harcamaların 20 trilyon 425 milyar TL’sinin kredi kartlarıyla, 3 trilyon 638 milyar TL’sinin ise banka kartlarıyla yapıldığı kaydedildi.

KREDİ KARTINDA PEŞİN ÖDEME AĞIRLIĞI KORUNDU

Kredi kartı harcamalarında peşin ödeme tercihinin 2025’te öne çıktığı vurgulandı. Kredi kartlarıyla yapılan alışverişlerin yüzde 80,5’inin peşin, yüzde 19,5’inin ise taksitli olarak gerçekleştiği belirtildi. Toplamda 20 trilyon 425 milyar TL’lik kredi kartı harcamasının 16 trilyon 433 milyar TL’sinin peşin, 3 trilyon 991 milyar TL’sinin ise taksitli işlemlerden oluştuğu ifade edildi.

E-TİCARETTE TAKSİTLİ İŞLEMLER YÜKSELİŞTE

E-ticaret alanındaki harcamaların 2025 yılı boyunca kredi kartlarıyla 6 trilyon 706 milyar TL’ye ulaştığı bilgisi verildi. Bu harcamaların yüzde 65,6’sının peşin, yüzde 34,4’ünün taksitli işlemler olarak gerçekleştiği aktarıldı. Taksitli e-ticaret harcamalarının oranı bir önceki yıla göre yüzde 57,8’e çıkarak 2024’teki yüzde 55,5 seviyesinin üzerine çıktığı belirtildi.

E-TİCARETİN PAYI YÜZDE 32,8’E ULAŞTI

2025 yılında e-ticaretin toplam kartlı alışverişlerin yüzde 32,8’ini oluşturduğu kaydedildi. Son beş yıl boyunca e-ticaretin kartlı harcamalar içerisindeki payının sürekli bir artış gösterdiği gözlemlendi. Sektörel bazda en yüksek e-ticaret payına sahip alanların seyahat (yüzde 57), elektrik-elektronik ve bilgisayar (yüzde 51), yapı malzemeleri (yüzde 46) olduğu ifade edildi.

E-TİCARETTE EN HIZLI BÜYÜYEN SEKTÖRLER

Bir önceki yıla göre e-ticaret harcamalarındaki en yüksek artışın sağlık/kozmetik sektöründe yüzde 86, markette yüzde 85 ve yapı malzemeleri alanında yüzde 69 olarak gerçekleştiği belirtildi. Seyahat (yüzde 50), giyim (yüzde 43) ve telekomünikasyon (yüzde 34) sektörlerinin ise daha sınırlı bir büyüme gösterdiği ifade edildi.

TEMASSIZ ÖDEMELER KALICI ALIŞKANLIK HALİNE GELDİ

Araştırma, temassız ödemelerin 2025 yılında da önemli bir artış sergilediğini belirtiyor. Yıl sonu itibarıyla temassız işlem adedinin 7 milyar 960 milyona ulaştığı, bu işlemlerin toplam kartlı işlemler içerisindeki payının ise yüzde 68’e çıktığı bildirildi. Son beş yıl içinde temassız işlemlerin payının yüzde 47’den yüzde 68’e yükseldiği ve işlem adedinin yaklaşık üç kat arttığı gözlemlendi. Bu durum, temassız ödemelerin hız ve kullanım kolaylığı ile tüketiciler için kalıcı bir ödeme alışkanlığına dönüştüğünü gösteriyor.