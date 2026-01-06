Türkiye’de Son 55 Yılın En Sıcak Sonbaharı Gerçekleşti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’de sonbahar mevsiminin uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,3 derece olarak gözlemlendi. Ancak 2025 yılının sonbaharında ortalama sıcaklık 16,5 dereceyle mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

SON 55 YILIN EN SICAK KASIM AYI

Eylül ayında ortalama sıcaklık 21,7 dereceyle 1991-2020 normallerinin 0,8 derece üzerinde, Ekim ayında ise bu değer 15,7 dereceyle aynı dönem normallerinin 0,1 derece üzerine çıktı. 2025 yılı Kasım ayında ortalama sıcaklık 12,2 derece olarak ölçüldü ve böylece, bu ay son 55 yılın en sıcak üçüncü kasımı oldu.

EN DÜŞÜK SICAKLIK ARDAHAN’DA KAYDEDİLDİ

Sonbahar mevsimindeki ekstrem sıcaklık verilerine göre, en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 derece ile Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 44,6 dereceyle Cizre’de kaydedildi. Ayrıca, sonbahar mevsimindeki maksimum sıcaklıklar uzun yıllık ekstrem değerlerin altında kalırken, minimum sıcaklıklar bu ekstrem değerlerin üzerinde gözlemlendi.

2025’TE SON 55 YILIN EN SICAK SONBAHARI YAŞANDI

Türkiye’de, tarihinde en sıcak sonbahar 2020 yılında yaşanmışken, 2025 yılında gerçekleşen sonbahar mevsimi son 55 yılın en sıcak sekizinci sonbaharı olarak kaydedildi.

BÖLGELERDE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK VE DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi’nde sonbahar ortalama sıcaklıkları mevsim normalleri civarında iken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,2 dereceyle Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 37,4 dereceyle Edirne’de görüldü. Ege Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar da normal seviyelerde seyrederken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,9 dereceyle Gediz’de, en yüksek sıcaklık 41,1 dereceyle Nazilli’de kaydedildi.

AKDENİZ

Akdeniz Bölgesi’nde de sonbahar ortalama sıcaklıkları mevsim normalleri düzeyindeyken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,4 dereceyle Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 39,3 dereceyle Kozan’da tespit edildi.

İÇ ANADOLU

İç Anadolu Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri seviyesinde yaşanırken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,8 dereceyle Kangal’da, en yüksek sıcaklık 37,4 dereceyle Çankırı’da kaydedildi.

KARADENİZ

Karadeniz Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar da normaller seviyesinde belirlendi. Bu bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,1 dereceyle İspir’de, en yüksek sıcaklık ise 42,6 dereceyle Tokat’ta gerçekleşti.

DOĞU ANADOLU

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinde kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 40,4 dereceyle Tunceli’de tespit edildi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sonbaharda ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri düzeyinde gözlemlenirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,4 dereceyle Diyarbakır’da, en yüksek sıcaklık ise 44,6 dereceyle Cizre’de kaydedildi.