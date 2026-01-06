Türkiye’de Son 55 Yılın En Sıcak Sonbaharı Gerçekleşti

Türkiye’de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, uzun yıllar boyunca sonbahar mevsimi ortalama sıcaklığı 15,3 derece olarak kaydedildi. 2025 yılının sonbahar döneminde ise ortalama sıcaklığın 16,5 dereceye ulaşarak mevsim normallerinin üzerinde gerçekleştiği belirlendi.

SON 55 YILIN EN SICAK KASIM AYI

Eylül ayı ortalama sıcaklığı 21,7 derece ile 1991-2020 döneminin normallerinin 0,8 derece üzerinde, Ekim ayı ortalama sıcaklığı ise 15,7 derece ile bu dönemin mevsim normallerinin 0,1 derece üzerinde ölçüldü. 2025 yılı Kasım ayı ortalama sıcaklığı da 12,2 dereceyle aynı yıllar için normallerin 2,9 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece 2025 yılı Kasım ayı, son 55 yıl içerisinde en sıcak üçüncü Kasım ayı olarak kayıtlara geçti.

EN DÜŞÜK SICAKLIK ARDAHAN’DA KAYDEDİLDİ

Sonbahar mevsiminde belirlenen ekstrem sıcaklıklarda, en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 derece ile Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 44,6 derece ile Cizre’de gözlemlendi. Ayrıca, sonbahar döneminde meydana gelen ekstrem maksimum sıcaklıklar, uzun yıllık ortalamaların altında kalırken, ekstrem minimum sıcaklıklar bu ortalamaların üzerinde belirlendi.

2025’TE SON 55 YILIN EN SICAK SONBAHARI YAŞANDI

Verilere göre, Türkiye’de en sıcak sonbahar mevsimi 2020 yılında yaşanmışken, geçen sonbahar mevsimi son 55 yılın en sıcak 8. sonbaharı olarak kaydedildi.

BÖLGELERDE KAYDEDİLEN EN YÜKSEK VE DÜŞÜK SICAKLIKLAR

Marmara Bölgesi’nde sonbahar mevsimi ortalama sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyretti. Bu bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,2 derece ile Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 37,4 derece ile Edirne’de ölçüldü.

ege BÖLGESİ

Ege Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar genel olarak mevsim normalleri civarında gerçekleşirken, sonbahar boyunca en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,9 derece ile Gediz’de, en yüksek sıcaklık ise 41,1 derece ile Nazilli’de kayıtlara geçti.

AKDENİZ BÖLGESİ

Akdeniz Bölgesi’nde de sonbahar ortalama sıcaklıkları mevsim normalleri çevresinde izlenirken, en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,4 derece ile Göksun’da, en yüksek sıcaklık 39,3 derece ile Kozan’da kaydedildi.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu Bölgesi’nde sonbahar mevsimi ortalama sıcaklıkları mevsim normalleri düzeyinde yaşandı. Bu bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 9,8 derece ile Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 37,4 derece ile Çankırı’da tespit edildi.

KARADENİZ BÖLGESİ

Karadeniz Bölgesi’nde de ortalama sıcaklıklar mevsim normalleri çekiminde kaydedildi. Bu bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 5,1 derece ile İspir’de, en yüksek sıcaklık ise 42,6 derece ile Tokat’ta gerçekleşti.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Doğu Anadolu Bölgesi’nde ortalama sıcaklıklar genel itibariyle mevsim normalleri seviyesinde belirlendi. Bu bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 10 derece ile Ardahan’da, en yüksek sıcaklık 40,4 derece ile Tunceli’de kaydedildi.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sonbahar mevsimi ortalama sıcaklıkları mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgedeki en düşük sıcaklık sıfırın altında 1,4 derece ile Diyarbakır’da, en yüksek sıcaklık ise 44,6 derece ile Cizre’de belirlendi.