Türkiye’de Yoksulluk Artıyor, Hastalıklar Yayılıyor

2025 YILINDA MUAYENE SAYISI REKOR KIRDI

2025 yılının ilk altı ayında Sağlık Bakanlığı’na bağlı devlet, eğitim ve araştırma hastaneleri ile özel hastanelerde toplam 239 milyon 166 bin muayene gerçekleşti. Bu sayı, Türkiye’nin nüfusunun yaklaşık üç katına denk geliyor. CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2024 Yoksulluk ve Yaşam Koşulları verilerine dayanarak, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olan kişilerin oranının yüzde 29 olduğunu belirtti. Bu oran, 85 milyonluk bir nüfus için yaklaşık 25 milyon kişiyi ifade ediyor. Sarıgül, bu 25 milyon arasında 3 milyon 600 bin hanenin aşırı yoksulluk şartları altında yaşadığını vurguladı.

YOKSULLUĞUN ETKİLERİ CİDDİ SEVİYELERDE

Nefes’in verdiği bilgilere göre, Sarıgül, “172 bin çocuk yatağa aç giriyorsa, 4 milyon hane elektrik faturasını kendisi ödeyemiyorsa, 100 kişiden 40’ı et ve et ürünleri yiyemiyorsa o toplumun sağlıklı olmasını bekleyemezsiniz. Derin yoksulluk derin yaralar açıyor” dedi. Yoksulluğun yol açtığı yetersiz beslenme ve stresin ciddi sağlık sorunlarına neden olduğunu ifade eden Sarıgül, “85 milyon vatandaşımız sadece 6 ayda üç defa hasta oldu” diye belirtti. Sarıgül, “Vatandaşımızı sağlığından eden bu anlayış, 86 milyonun sağlığı için ilk yapılacak erken seçimle değişecek. Bu kadar çok hastaneye gitmenin nedenleri sorgulanmalı” şeklinde konuştu.

RUH SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLER

Sarıgül, ekonomik kriz, işsizlik ve geçim sıkıntısının vatandaşların ruh sağlığını da olumsuz etkilediğini ifade etti. 2014’te 39 milyon 134 bin 225 kutu olan antidepresan kullanımının, 2024’te yüzde 67 artışla 65 milyon 591 bin 252 kutuya çıktığını açıkladı. Bu durum, toplumda ruh sağlığı sorunlarının arttığını gösteriyor.