Türkiye’deki Pilot Sayısı 17 Bin 910’a Yükseldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’deki yolcu ve kargo uçağı sayısının 2025 yılı sonunda 800’e ulaşacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sunulan 2025 yılına ilişkin verilerde, Türkiye’nin sivil havacılık sektöründe son 23 yılda büyük bir gelişme kaydettiğini belirtti. Uçak filolarından koltuk ve kargo kapasitelerine, iç ve dış hat uçuş ağından lisanslı personel sayısına kadar birçok alanda güçlü bir büyüme gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Türkiye’nin 4 saatlik uçuş mesafesinde toplam 1,5 milyar nüfusa sahip 67 ülkenin merkezinde konumlandığını vurgulayan Uraloğlu, bu coğrafi avantajları etkili bir şekilde kullanarak havacılık politikalarını şekillendirdiklerini ifade etti.

HAVACILIKTA HIZLI BÜYÜME

Bakan Uraloğlu, havacılık sektöründe çok hızlı ve başarılı bir büyüme dönemini başlattıklarını belirtti ve “Ülkemizi dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline getirdik.” dedi. Hava ulaştırma anlaşmalarının 2003 yılında 81 iken bugün 175’e çıktığını söyleyen Uraloğlu, “2025 yılında 24 ülkeyle müzakere gerçekleştirdik ve Leeds, Newcastle, Bristol, Cork, Port Sudan, Sevilla ve Phnom Penh’e uçuş başlattık.” diyerek, 2002 yılından itibaren 700’den fazla müzakere sürecine imza atıldığını da vurguladı. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya yapılan uçuşların artarak, şu an 133 ülkede 356 noktaya ulaştığı bilgisini verdi.

HAVACILIK İŞLETMELERİ ARTIYOR

Uraloğlu, Türkiye’deki havacılık işletmelerinin sayısının 2003 yılında 159 olduğunu, bu sayının geçen yıl sonu itibarıyla yüzde 187 artışla 457’ye yükseldiğini kaydetti. 2025 sonu itibarıyla hava yolu işletmesi sayısının 14, hava taksi işletmesinin 46, genel havacılık işletmesinin 102 ve balon işletmelerinin sayısının 71 olacağını aktardı.

UÇAK FİLOSU BÜYÜYOR

Geçtiğimiz yıl Türkiye’deki çok hafif hava aracı işletmelerinin sayısının 13, bakım kuruluşlarının 165 ve yer hizmetleri sunan kuruluşların 46 olduğunu ileten Uraloğlu, “2003 yılında 162 olan yolcu ve kargo uçağı sayısı, 2025 sonu itibarıyla yüzde 394 artışla 800’e yükselecek.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin uçak filosunun 2003’ten bu yana yaklaşık 5 katına çıktığını belirtti. Ayrıca, yolcu ve kargo uçakları, hava taksileri, genel havacılıkta kullanılan hava araçları ile balon ve çok hafif hava araçları dahil olmak üzere hava aracı sayısının 2 bin 218’e ulaştığını açıkladı.

KOLTUK KAPASİTESİ ARTIYOR

Yolcu taşımacılığında gerçekleşen kapasite artışına da dikkat çeken Uraloğlu, “2003 yılında 27 bin 599 olan koltuk kapasitesi yaklaşık 6 katına çıkarak 2025’te 157 bin 785’e ulaşacak.” dedi. Bu durumun iç ve dış hatlardaki erişilebilirliği artırdığını ve sürdürülebilir bir büyüme altyapısının oluşturulmasına katkı sağladığını vurguladı. Uraloğlu, hava kargo taşımacılığının son yıllarda önem kazandığını, 2003 yılında 302 bin 737 kilogram olan kargo kapasitesinin 2025’te 2 milyon 902 bin 725 kilograma yükseleceğini belirtti.

PİLOT SAYISI YÜKSELDİ

Sektörün insan kaynağındaki gelişmelere de değinen Uraloğlu, 2025 yılı itibarıyla 26 bin 888 lisanslı personelin görev yapmakta olduğunu ifade etti. Toplam pilot sayısının bir önceki yıla göre yüzde 10 artışla 17 bin 910’a, toplam lisanslı teknik personel sayısının ise yüzde 8 artışla 8 bin 978’e ulaştığını ifade etti.