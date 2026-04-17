Türkiye’den Avustralya Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Duyurusu

Avustralya vatandaşları için Türkiye’ye turistik seyahatlerde vize muafiyeti getiren yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İki ülke arasındaki seyahat akışının kolaylaşması açısından bu karara önemli bir adım olarak bakılıyor.

AVUSTRALYA VATANDAŞLARI VİZESİZ SEYAHAT EDEBİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan bu karar, Avustralya’nın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları turistik ziyaretlerde vizeden muaf olacağını belirtiyor.

180 GÜNDE 90 GÜN KALMA HAKKI

Yeni düzenlemeye göre, Avustralya vatandaşları, her 180 günde en fazla 90 gün süreyle Türkiye’de kalabilecek. Bu muafiyet, Türkiye üzerinden gerçekleştirilecek transit geçişleri de kapsamına alıyor.

BÜROKRATİK SÜREÇLER HIZLANACAK

Bu değişiklikle, Avustralya vatandaşlarının Türkiye’ye giriş işlemlerinin hızlandırılması ve bürokratik engellerin azaltılması amaçlanıyor.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Söz konusu karar, yayımlandığı gün itibarıyla yürürlüğe girmiştir. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 18’inci maddesine dayanan bu uygulamanın, turizm sektörüne olumlu etkiler sağlaması ve iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin ilerlemesine destek olacağı öngörülüyor.

Türkiye’nin son zamanlarda farklı ülkelerle vize kolaylığı ve muafiyet çalışmalarına yöneldiği belirtilirken, Avustralya için alınan bu kararın karşılıklı seyahatleri artıracağı düşünülüyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

