Türkiye Diplomasi Trafiği Sürüyor: İran Dışişleri Bakanı Ankara’ya Geliyor

TÜRKİYE DİPLMASİ TRAFİĞİ DEVAM EDİYOR

ABD ile İran arasındaki gerginlik artarken, Türkiye, diplomasi çabalarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Ankara’ya gelerek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Bu görüşmede, taraflar arasında tansiyonu azaltmaya yönelik diplomatik seçeneklerin masada olması bekleniyor.

ABD-İRAN KRİZİNDE SON DURUM

ABD ve İran arasındaki gerilim bir süredir tırmanışta. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, Basra Körfezi’ne konuşlandırılan USS Abraham Lincoln uçak gemisine ve onunla birlikte giden filo hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Trump, “İran’a doğru devasa bir armada geliyor. Hızla, büyük bir güç, heves ve amaçla ilerliyor. Bu filo, Venezuela’ya gönderilen filodan daha büyük” şeklinde açıklama yaptı.

İRAN’DAN CEVAP: GEREKİYORSA CEVAP VERECEĞİZ

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Trump’ın askeri tehditlerine yanıt verdi. Açıklamada, ABD’nin Irak ve Afganistan’daki savaşlarının sonucunda 7 trilyon dolar kaybettiği ve binlerce askerin hayatını kaybettiği vurgulandı. “İran, karşılıklı saygı ve çıkarlar temelinde diyaloğa hazırdır fakat zorlandığında kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir” denildi. Ayrıca, Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü saldırıya karşı hazır olduğunu belirtti. Arakçi, “Tahran, İran’ın haklarını güvence altına alan ve nükleer silahların olmayacağını garanti eden adil bir nükleer anlaşmayı her zaman memnuniyetle karşılamıştır” ifadelerini kullandı.

