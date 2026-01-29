Türkiye Diplomasi Trafiğinde: İran Dışişleri Bakanı Geliyor

turkiye-diplomasi-trafiginde-iran-disisleri-bakani-geliyor

Türkiye’nin diplomasisi sürüyor

ABD ile İran arasındaki gerginlik artarken, Türkiye’nin diplomatik girişimleri devam ediyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Ankara’ya gelecek. Arakçı’nın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştireceği görüşmede, gerginliğin azaltılması amacıyla diplomatik alternatiflerin ele alınması bekleniyor.

ABD-İRAN KRİZİNDE SON DURUM

ABD ve İran arasında tansiyon, geçtiğimiz dönemlerde yükseklik gösterdi. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Basra Körfezi’ne yönlendirilen USS Abraham Lincoln uçak gemisine dikkat çekti. Trump, “İran’a doğru devasa bir armada geliyor. Hızla, büyük bir güç, heves ve amaçla ilerliyor. Bu filo, Venezuela’ya gönderilen filodan daha büyük.” şeklinde ifadeler kullandı.

İRAN YANIT VERDİ: HİÇ OLMADIĞI GİBİ KARŞILIK VERİRİZ

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, Trump’ın askeri tehditlerine yanıt verdi. Yapılan açıklamada, ABD’nin Irak ve Afganistan’a karşı yürüttüğü savaşlarda kaybettiği 7 trilyon dolar ve binlerce asker vurgulandı. “İran, karşılıklı saygı ve çıkarlara dayalı diyaloğa hazırdır ancak zorlanırsa kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı gibi karşılık verecektir.” denildi. Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü saldırıya karşı hazır olduğunu belirtti ve “Tahran, İran’ın haklarını güvence altına alan ve nükleer silahların olmayacağını garanti eden adil bir nükleer anlaşmayı her zaman memnuniyetle karşılamıştır.” şeklinde konuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid’de Şok Yenilgi Sonrası Teknik Değişim

Real Madrid, Benfica'ya 4-2 yenilerek şok yaşadı. Alvaro Arbeloa'nın görevine son verildi. Yeni hocanın Unai Emery olması bekleniyor. Arda Güler, 6 pasla dikkat çekti.
Gündem

Trump’tan Putin’e Savaşla İlgili Önemli Teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşında Putin'den soğuk hava nedeniyle bir hafta ateş açmamasını istediğini ve bu konuda anlaşma sağlandığını belirtti. Hamas ve Venezuela ile ilgili de yorum yaptı.
Gündem

Dolar Güçlendi Altın Ve Gümüş Fiyatları Düştü

Doların değer kazanmasıyla birlikte, altın Ekim ayından beri en büyük düşüşü kaydetti ve gümüş değerlerinde yüzde 8'in üzerinde bir azalma görüldü.
Gündem

TÜPRAŞ İzmit Rafinerisinde Patlama Gerçekleşti

Kocaeli İzmit'teki TÜPRAŞ rafinerisinde patlama ve yangın yaşandı. Ekipler yangını kontrol altına alırken, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.
Gündem

Murat Sancak’ın Tahliyesiyle Futbol Soruşturmasında Gelişme

Eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, futbol bahis soruşturması nedeniyle tutuklandı; ancak ev hapsi şartıyla tahliye edildi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.