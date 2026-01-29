Türkiye Diplomasi Trafiğinde Öne Çıkıyor: İran Dışişleri Bakanı Ankara’ya Geliyor

turkiye-diplomasi-trafiginde-one-cikiyor-iran-disisleri-bakani-ankara-ya-geliyor

ABD ile İRAN ARASINDAKİ GERGİNLİK DAHA DA ARTIYOR

Türkiye, İran ile ABD arasındaki gerginlikler artarken diplomatik çabalarını sürdürüyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Ankara’ya ziyaret düzenleyecek. Arakçi’nin burada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştireceği görüşmede, gerginliğin düşürülmesi için çeşitli diplomatik seçeneklerin ele alınacağı bildirildi.

ABD-İRAN KRİZİNDE TANSİYON YÜKSELİYOR

ABD ve İran arasındaki huzursuzluk bir süredir devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, Basra Körfezi’nde bulunan USS Abraham Lincoln isimli uçak gemisi ve beraberindeki filo hakkında bilgi verdi. Trump, “İran’a doğru devasa bir armada geliyor. Hızla, büyük bir güç, heves ve amaçla ilerliyor. Bu filo, Venezuela’ya gönderilen filodan daha büyük.” şeklinde ifadeler kullandı.

İRAN’DAN CEVAP: ASKERİ TEHDİTLERE KARŞILIK VERİRİZ

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği, ABD Başkanı Trump’ın askeri tehditlerine yanıt verdi. Yapılan açıklamada, ABD’nin Irak ve Afganistan’da kaybettiği 7 trilyon dolara ve sayısız askere dikkat çekilerek, “İran, karşılıklı saygı ve çıkar anlayışı çerçevesinde diyaloğa hazırdır; ancak zorlandığında kendini savunacak ve daha önce hiç olmadığı şekilde karşılık verecektir.” denildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran Silahlı Kuvvetleri’nin her türlü saldırıya karşı tetikte olduğunu belirterek, “Tahran, İran’ın haklarını güvence altına alan ve nükleer silahların olmayacağını garanti eden adil bir nükleer anlaşmayı her zaman memnuniyetle karşılamıştır” şeklinde konuştu.

