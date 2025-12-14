Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan Suriye’deki Terör Saldırısına Kınama

Dışişleri Bakanlığı, Suriye’deki terör saldırısıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı.

TERÖR SALDIRISINA KINAMA

Açıklamada, “Suriye’nin Palmira şehri yakınlarında devriye görevi icra eden Suriye ve ABD birliklerine yönelik olarak (13 Aralık’ta) gerçekleştirilen terör saldırısını kınıyoruz.” denilerek, saldırıda yaşamını yitirenlerin ailelerine ve DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ortağı olan Suriye ve ABD hükümetlerine başsağlığı dilekleri sunuldu.

İSTİKRAR VE GÜVENLİK VURGUSU

Bakanlık, “Suriye hükümetinin ülkede istikrar ve güvenliği güçlendirmeye ve terörle mücadeleye yönelik çabalarını desteklemeyi sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verdi. ABD ordusu ise Suriye’de bir DEAŞ militanı tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 2 ABD askerinin ve 1 ABD vatandaşının hayatını kaybettiğini bildirmişti.