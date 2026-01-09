Türkiye Ekonomisi 2026 Hedefleriyle İlgili Umut Verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gazetecileriyle İstanbul Finans Kent’teki Halkbank Genel Müdürü binasında gerçekleştirdiği sohbet toplantısında, Türkiye ekonomisinin geçen yılı küresel ve yerel belirsizliklere rağmen başarılı bir düzeyde kapattığını belirterek 2026 yılı için olumlu beklentilerini dile getirdi. Yılmaz, 2025 yılına ilişkin temel makroekonomik göstergelerin çoğunun beklenildiği şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, “Öngördüğümüz takvim çerçevesinde 2024 yılı Haziran ayından itibaren dezenflasyon süreci başlamış olup bu tarihten itibaren enflasyon oranı 44,6 puan düşmüştür. Dengeli büyüme politikamızla uyumlu olarak büyümenin kompozisyonunda yurt içi talebin katkısı azalırken cari işlemler açığının milli gelire oranı (%1,4) beklentimizle uyumlu gerçekleşmektedir. İktisadi faaliyetteki dengelenme eğilimine rağmen işsizlik oranı tek haneli seviyelerde (%8,5 civarı) seyretmektedir. Bütçe açığındaki görünüm, kamu harcamalarında etkinliği artırıcı önlemler ve gelir performansımızla öngörülenden daha olumludur. Makroekonomik göstergelerdeki iyileşen görünümle yatırımcıların ülkemize olan bakışı olumlu anlamda değişmiş; ülkemizin kredi risk primi (CDS) düşmüş, ulusal rezervlerimiz artmıştır” dedi.

2026 HEDEFLERİ

Yılmaz, 2026 yılı için hayata geçirilecek parasal ve mali politikalar ile yapılacak reformlar sayesinde hedeflerin ulaşılabilir olduğunu vurguladı. 2026 ekonomik hedefleri ise şu şekilde belirtildi: Yüzde 3,8 oranında reel büyüme, 1,7 trilyon dolara yaklaşan milli gelir, 19 bin dolara yaklaşan kişi başı milli gelir, 410 milyar doları aşan mal ve hizmet ihracatı, 68 milyar dolara ulaşan turizm geliri, cari açığın milli gelire oranı yüzde 1,3, 700 bini aşan ilave istihdam ve 8,4 düzeyindeki işsizlik oranı. Ayrıca, “Yıllık enflasyonu yüzde 20’lerin altında tutmayı hedefliyoruz” diyen Yılmaz, enflasyonun düşmeye devam ettiğini ve diğer ekonomik göstergelerde de olumlu değişiklikler yaşandığını belirtirken, “Türkiye’nin risk göstergelerinde önemli iyileşme var, cari açığında önemli iyileşme var, bütçe performansında önemli iyileşmeler, rezervlerinde önemli iyileştirmeler, dolayısıyla bunların doğal olarak kredi değerlendirmelerine de yansımasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

OVP’DE GÜNCELLEME GÜNDEMDE DEĞİL

Yılmaz, enflasyon hedefleriyle ilgili olarak OVP güncellemelerinin gündemde olmadığını vurguladı. Yılmaz, “Burada bir güncelleme ihtiyacı şu anda görmüyoruz. Ocak ayında ve izleyen aylardaki eğilimler buradaki gidişatı daha netleştirecektir. İlk çeyrekte sağlayacağımız enflasyondaki iyileşmenin beklentilere de yansıyacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla şu an itibariyle böyle bir güncelleme gündemimizde yok” şeklinde konuştu. Ek olarak, finansal piyasaların rahatlamasıyla normalleşme adımlarının atılmasının bekleneceğinin altını çizerken, programda es verilmeyeceğini belirtti. “Programımızı biz kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı ve ince ayarların, “Üretimi, yatırımı, ihracatı daha fazla destekleme, tüketimi bir miktar daha ılımlı hale getirme” amacına yönelik yapılabileceğini vurguladı.

ENFLASYONDA DÜŞÜŞ

Yılmaz, enflasyonda 2024 yılı Mayıs ayındaki zirveden 45 puana yakın bir düşüş yaşandığını belirtti fakat tam istenen seviyede olunmadığını ifade ederek, “Ama bunun da en önemli sebebi, tarım sektöründe yaşadıklarımız” dedi. Tarımsal don ve kuraklık gibi faktörlerin tarım sektörünü olumsuz etkilediğini belirtti. Eğitim ve kira gibi hizmet fiyatlarındaki yüksek seyrin de enflasyona negatif etki yaptığını ifade etti.

ÖZEL OKULLAR MANŞET ENFLASYONU YUKARI ÇEKİYOR

Yılmaz, Türkiye’deki özel okulların eğitim sistemindeki payının yüzde 10 olduğunu ifade ederek, “Eğitimdeki enflasyon dediğimizde toplumun yüzde 10’unu ilgilendiren bir konu, ama manşet enflasyonu yukarıya çekiyor” diye konuştu. Kira fiyatlarının enflasyona olan etkisine de dikkat çeken Yılmaz, “Toplumun yüzde 27’si kiracı. Ancak kira konusunda daha olumlu bir beklentimiz var” dedi.

DAHA HIZLI DÜŞÜREBİLİRİZ AMA…

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon oranını daha hızlı düşürmenin mümkün olduğunu kabul etmekle birlikte bu durumun sosyal ve ekonomik maliyetler doğurabileceğine dikkat çekti. “Büyümeyi, istihdamı, diğer sosyal dengeleri gözden çıkarıp sadece hızla enflasyonu düşürebiliriz ama bunun maliyetleri büyük” ifadelerini kullandı. Enflasyondaki kademeli düşüş trendinin sürdüğünü ve 2025 yılında yaşanan olumsuz koşulların ortadan kalkmasının 2026 hedeflerini daha gerçekçi hale getirdiğine inandığını belirtti.

DHA FAZLA ETKİLİ İLETİŞİME İHTİYAÇ VAR

Yılmaz, beklenti anketlerinin özellikle reel sektör ve hane halklarının önümüzdeki 12 aylık enflasyon beklentilerinin hedeflerin çok üzerinde olduğunu gösterdiğini belirterek, “Bu konuda daha etkili bir iletişime ihtiyacımız var” dedi. Tüm paydaşlara iletişim konusunda görev düştüğünü vurguladı. “Sosyal bilimlerde bir kavram var, self-fulfilling prophecy diyorlar. Kendini gerçekleştiren kehanet. Beklentileri iyileştirmek çok kıymetli” diyerek bu sürecin öneminin altını çizdi.