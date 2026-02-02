Türkiye Ekonomisinin Şubat Ayı Veri Gündemi Bekleniyor

Türkiye ekonomisi, yoğun veri gündemi ile hareket kazanacak. Şubat ayında, Türkiye’nin ekonomik takviminde ihracat ve enflasyon rakamları ön planda yer alırken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ilk Enflasyon Raporu’nda yapacağı açıklamalar da dikkat çekiyor.

Dış Ticaret Verileri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2 Şubat’ta İstanbul’da gerçekleştireceği toplantıda, ocak ayı dış ticaret verilerini kamuoyuna duyuracak. Türkiye’nin ihracatı, Aralık 2025 itibarıyla aylık ve yıllık bazda 26,4 milyar dolar olarak kaydedildi ve geçtiğimiz yılın toplamında 273,4 milyar dolara ulaşarak bir rekora imza atmıştı.

Ocak Ayı Enflasyonu

TÜİK, 3 Şubat’ta ocak ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Aralık 2025’te TÜFE aylık bazda yüzde 0,89, Yİ-ÜFE ise yüzde 0,75 artış göstermişti. Yıllık enflasyon oranları ise tüketici fiyatlarında yüzde 30,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,67 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye Nüfusu

Türkiye’nin nüfusu “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları” ile 6 Şubat’ta netleşecek. 1 Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 980 bini aşan bir rakam elde etmişti. Ayrıca, finansal yatırım araçlarının ocak ayına ait reel getiri oranları da 9 Şubat’ta açıklanacak.

Ocak Bütçesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmelerini 16 Şubat Pazartesi günü duyuracak. TÜİK, geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini ise 18 Şubat’ta kamuoyuna sunacak.

Güven Endeksleri

TÜİK, 19 Şubat’ta gelecek ay için tüketici güven endeksi ile ocak ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerini açıklayacak. Ayrıca, geçen yılın son çeyreğine dair yapı izin istatistikleri de 27 Şubat’ta yayınlanacak.

Bazı Sektörlerde Aralık 2025 Dönemi Verileri Açıklanacak

TÜİK, şubat ayında bazı sektörlere ait verilerin istatistiklerini açıklayacak. İlgili sektörlerde 2025 yılı son verileri de böylelikle netleşecek. 10 Şubat’ta, Aralık 2025’e ait inşaat maliyetleri, sanayi üretim endeksleri ve 2025 yılına yönelik hayvansal üretim istatistikleri de duyurulacak. Sanayi üretim endeksi, Kasım 2025’te aylık bazda yüzde 2,5, yıllık bazda ise yüzde 2,4 artış göstermişti. Dış ticaret endeksleri de 12 Şubat’ta açıklanacak, ardından kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimleri ile ücretli çalışan verileri 13 Şubat’ta paylaşılacak.

Ödemeler Dengesi

Merkez Bankası, aralık ayına ait ödemeler dengesi verilerini de 13 Şubat’ta açıklayacak.

Küresel Gelişmeler ve Ramazan Etkisi

Şubat ayında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ifadeleriyle küresel boyutta etki yaratan gümrük tarifleri tartışmalarının devam etmesi bekleniyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, ilgili bakanlıkların gıda ve fiyat denetimlerinin artırarak sürmesi öngörülüyor.