Türkiye Fındık Üretiminde İlk Sırada!

FINDIK ÜRETİMİNDE KAHVERENGİ KOKARCA SORUNU

Dünyada fındık üretiminde lider konumda bulunan Türkiye, son dönemde kahverengi kokarca ile mücadele etmeyi sürdürüyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi’nde, fındık üreticileri için ciddi bir tehdit haline gelen bu zararlılar, bu yıl da fındık hasatında çiftçiler için zor zamanların kapısını aralıyor.

KAHVERENGİ KOKARCA FELAKETİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Sakarya’nın Karasu ilçesinde fındık üreticisi bir çiftçi, tarlasına girdiğinde ürünlerinin büyük bir kısmının kullanılamaz duruma geldiğini gözlemliyor. 64 yaşındaki çiftçi, böyle bir felaketle ilk kez karşılaştığını dile getirerek “Hayatımda böyle bir şey görmedim. Ürünü toplamayı düşünmüyorum” diyor. Diğer çiftçiler de yüzde 70-80 aralığında rekolte kaybı yaşadıklarını belirtiyor, “Ömrümde ilk defa böyle bir şey görüyorum. Malımızın zekatını vermiyoruz, başımıza bunlar geliyor. Toplamayı düşünmüyorum” ifadelerini ekliyor.

Bu durum, fındık üretiminde sorunların artarak devam ettiğinin ve çiftçilerin gelecekte karşılaşabileceği zorlukların büyüdüğünün bir göstergesi. Fındık hasadı zamanında yaşanan bu kayıplar, Türkiye’nin önemli tarım gelirleri içerisinde ciddi bir tehdit oluşturuyor.