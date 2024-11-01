Türkiye – Galler Maçı Ne Zaman?

MÜCADELE TARİHİ VE YERİ

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta önemli bir karşılaşma için Galler ile bir araya gelecek. Futbolseverler, Türkiye-Galler maçının hangi stat ve ülkede oynanacağını merak ediyor. Maçın Kayseri’de oynanacak olması, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratıyor. Şimdi, Türkiye-Galler maçı nerede gerçekleşecek? Hangi stat bu heyecan dolu mücadeleye ev sahipliği yapacak?

BİLET DETAYLARI VE MAÇ YERİ

Türkiye-Galler maçı, Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu’nda yapılacak. Taraftarlar büyük bir hevesle bu karşılaşmayı beklerken, TFF henüz bilet satışlarına başlamadı. Biletlerin, ilerleyen günlerde satışa sunulması bekleniyor.

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta geride kalan 4 maçı sonucunda 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak toplamda 10 puan elde etti ve lider konumda bulunuyor. Galler ise 8 puan ile ikinci sırada yer alıyor. Türkiye, 16 Kasım’da Galler ile oynayacağı maçı kazanması durumunda, gruptan lider olarak çıkmayı sağlamış olacak.