Türkiye Gayrimenkul Satışlarında 2025 Rekorunu Kırdı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılına hızlı bir giriş yapan konut, arsa, tarla, iş yeri ve ticari taşınmaz gibi tüm gayrimenkul satışları yıl içerisinde bu artışını devam ettirdi. Genel olarak yıl boyunca gayrimenkul satışları, 2024 yılının aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ocak, şubat, nisan, mayıs, haziran, temmuz, ağustos, eylül ve aralık aylarında artış gösterirken, mart, ekim ve kasım aylarında düşüş yaşandı.

AYLIK GAYRİMENKUL SATIŞ SAYILARI

Ülke genelinde satılan gayrimenkul sayıları, ocakta 238 bin 938, şubatta 232 bin 756, martta 222 bin 934, nisanda 237 bin 829, mayısta 263 bin 643, haziranda 218 bin 282, temmuzda 284 bin 852, ağustosta 290 bin 564, eylülde 300 bin 687, ekimde 310 bin 457, kasımda 273 bin 295 ve aralıkta ise 458 bin 757 olarak gerçekleşti.

ARALIKTA SATIŞ REKORU KIRILDI

Tüm zamanların aylık satış rekorunun elde edildiği aralık ayında yüzde 16,1 oranında yıllık bir artış yaşandığı dikkatleri çekti.

YILLIK SATIŞTA REKOR

Geçtiğimiz yıl ocak-aralık döneminde gayrimenkul satışları, yüzde 8,7 oranında bir artışla 3 milyon 332 bin 994’e ulaştı. Bu rakam, tüm yılların en yüksek satış verisi olarak kaydedildi ve daha önceki en yüksek rakam olan 2022 yılında gerçekleşen 3 milyon 234 bin 200’ü geride bıraktı.

TAPU DAİRELERİNDE BÜYÜK İŞLEM HAREKETLİLİĞİ

Kapsamına alınan dönemde, tapu dairelerinde toplam 20 milyon 618 bin 149 işlem yapıldı. Bu işlemlerin 3,3 milyonunu satış, yaklaşık 1,4 milyonunu ipotek, 508 binini intikal, 178 binini düzeltme, 71,4 binini kamulaştırma, 54 binini ayırma, 45 binini bağış, 31,5 binini birleştirme, 30,6 binini de taksim işlemleri oluşturarak oldukça hareketli bir dönem geçirildi. Diğer işlemler ise toplamda 14,8 milyonu aştı.

TAPU İŞLEMLERİNDEN GELİRDE YÜKSEK ARTIŞ

Bu dönemde yapılan tapu işlemlerinden elde edilen harç geliri ise yüzde 74,9’lük bir artışla 168 milyar 146 milyon 103 bin liraya yükseldi. Bu tutarın 160,7 milyar liralık kısmı satış işlemlerinden elde edildi.