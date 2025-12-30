Türkiye Genelinde Soğuk Ve Yağışlı Hava Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre 2025 yılının son günü ve 2026 yılının ilk günü, Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava koşullarının etkili olacağı öngörülüyor. Bakanlığın açıklamasına göre, yılın son gününde yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyılarında sağanak şekilde, Karadeniz kıyılarında karla karışık sağanak, iç kesimlerde ise kar olarak meydana geleceği belirtiliyor.

SOĞUK HAVA DALGASI ETKİLİ OLACAK

Hava sıcaklığının yarından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak ülke genelinde düşüş göstermesi ve mevsim normallerinin altına inmesi bekleniyor. Alçak basınç merkezinin etkisiyle genellikle çok bulutlu ve yağışlı hava şartlarının hakim olacağı ifade ediliyor.

RÜZGARIN ETKİSİ ARTACAK

Yarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden rüzgarın etkili olması bekleniyor. Perşembe günü ise rüzgarın, Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde kuzey yönlerden, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda ise güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Hava Tahmin Uzmanı, yılın son günü Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın Türkiye üzerinde etkili olacağını ifade ederek, “yarın Trakya ve Çanakkale hariç tüm yurtta yağış bekleniyor” açıklamasında bulundu.