Yerli Yatırım Konuları Listesi Yenilendi

Yerel Yatırım Konuları Liste Tebliği’nde Değişiklik

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, “Yerel Yatırım Konuları Listesi Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlayarak yürürlüğe soktu. Yapılan düzenlemeyle, tebliğ kapsamındaki “Yerel Yatırım Konuları Listesi”nde, illerin yatırım konularında önemli güncellemeler gerçekleştirildi.

BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARI AZALTILIYOR

Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını en aza indirmek amacıyla hazırlanan listede, her il için tanımlanan yerel yatırım konularında değişiklikler yapıldı. Söz konusu listede, 81 ildeki yatırımlar dikkate alınarak bölgelerin rekabet gücünü artırmaya yönelik stratejiler belirlendi.

YEREL İHTİYAÇLAR VE SEKTÖREL ÖNCELİKLER GÖZ ÖNÜNDE TUTULDU

Liste oluşturulurken, yerel ihtiyaçların karşılanması, kullanılmayan kaynakların değerlendirilmesi ve bölge için potansiyel taşıyan ancak mevcut olmayan sektörlerin geliştirilmesi gibi önemli kriterler göz önüne alındı. Ayrıca, bölgelerin sektörel önceliklerine uygun ileri-geri bağlantılı sektörlerin desteklenmesi de planlandı.