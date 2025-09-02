Türkiye, İnternette Youtube’u Tercih Ediyor

BTK, 2025 yılının ilk çeyreğine ait Türkiye’nin Elektronik Haberleşme Sektörü Pazarı Verileri Raporu’nu açıkladı. Raporun içeriğinde internet kullanımını derinlemesine inceleyen bir bölüm bulunuyor ve internet trafiğinde önemli yer tutan mecraların sıralaması ortaya konuyor.

İNTERNET TRAFİĞİNDE YÜKSEK PAYA SAHİP MECRALAR

Rapora göre, Youtube Türkiye’de en fazla internet trafiği tüketen mecra olarak öne çıkıyor. Youtube’ın toplam internet veri tüketiminde yüzde 46,1 oranında bir paya sahip olduğu vurgulanırken, diğer mecralar arasında Instagram’ın yüzde 13 ve Netflix’in yüzde 5,9 ile takip ettiği verilmekte. Bu sonuçlar, kullanıcıların büyük ölçüde video içeriklerine yöneldiğini ve sosyal medya platformlarının da internet trafiğinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir.

YAYIN TABANLI MEDYA KATEGORİSİNDE LİDERLİK

Youtube, internet tüketimindeki liderliğinin yanı sıra, kullanıcılar arasında en çok tercih edilen uygulama olma özelliğini de taşıyor. Raporun detaylarında, Streaming Media kategorisinde yaygın olarak kullanılan uygulama yine Youtube olarak belirtiliyor. “En yoğun şekilde tercih edilen uygulama açık ara farkla YouTube olmuştur. Toplam trafik içerisinde yüzde 60,1’lik paya sahip olan YouTube’u, yüzde 13 ile Instagram ve yüzde 7,6 ile Netflix izlemektedir.” deniliyor. Bu veriler, video içerik platformlarının dijital medya tüketiminde belirleyici bir konumda olduğunu ve kullanıcıların eğilimlerinin büyük oranda görsel-işitsel içeriklere yöneldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Bununla birlikte, Tiktok’un toplam internet trafiğindeki payı sadece yüzde 3,6 olarak kaydediliyor.