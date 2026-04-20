Türkiye-İran Hattında Uçuşlar Yeniden Başlıyor

turkiye-iran-hattinda-ucuslar-yeniden-basliyor

Habertürk’ün aktardığına göre, ABD ve İsrail saldırılarından etkilenen İran’dan, uzun bir süre sonra Türkiye’ye ilk uçak seferinin yarın yapılması bekleniyor.

BİLET SATIŞLARINA ONAY VERİLDİ

İran’da hizmet veren çevrim içi bilet satış platformlarında ulaşılan bilgilere göre, ülkede uluslararası uçuşların kademeli bir şekilde yeniden etkinleştirildiği gözlemleniyor. Bu kapsamda, İran Sivil Havacılık Kurumu’nun Meşhed Havalimanı’ndan uluslararası seferler için bilet satışlarına onay verdiği bildirildi.

İLK SEFER MEŞHED-İSTANBUL HATTINDA GERÇEKLEŞECEK

Edinilen bilgilere göre, Meşhed-İstanbul seferinin salı günü yerel saatle 07.00’de gerçekleşmesinin planlandığı ifade edildi. Bahsi geçen seferin, saldırıların ardından Türkiye’ye yapılacak ilk uçuş olması bekleniyor.

Yüksek ihtimalle ABD ve İsrail’in şubat ayı sonunda İran’a yönelik gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda bazı havalimanlarının zarar gördüğü ve bu nedenledir ki, ülkedeki tüm uçuşların durdurulduğu kaydedildi.

Galatasaray’dan Uğurcan Çakır İçin Yeni Hamle

Galatasaray, milli kaleci Uğurcan Çakır'ın Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmesi üzerine Başkan Dursun Özbek'in önemli bir karar aldığını duyurdu.
Erzurumspor Süper Lig’e Yükselmeyi Garantiledi

Erzurumspor, 1. Lig'in bitmesine iki hafta kala şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
İrfan Can Kahveci’den Kornerle Gelen Şahane Gol

İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa karşısında attığı korner golüyle dikkat çekti. Maç sonrası verdiği röportajda, sezon başında Fenerbahçe’ye dönmeyi hedeflediğini açıkladı.
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel İsyanı Büyüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'deki kritik maçında Galatasaray'a 2-1 yenilirken, taraftarlar teknik direktör Volkan Demirel'e yoğun protestolarda bulundu.
Ankara’da Yunus Akgün’le Galatasaray Fırtınası Esti

Ankara'da oynanan maçta, Yunus Akgün, ilk yarıda 1 gol ve 1 asist yaparak Galatasaray'ın galibiyetinde önemli rol oynadı.