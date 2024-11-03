Türkiye İş Bankası 46. Maraton Başladı

MARATONUN BAŞLANGICI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve iki kıta arasında yapılan dünyanın tek maratonu olan Türkiye İş Bankası 46. İstanbul Maratonu, büyük bir heyecanla başladı. Maratonun başlangıç noktası, saat 09.00’da Anadolu yakasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerinin yaklaşık 250 metre önündeki alandan verildi.

MARATONUN STARTINI VEREN İSTANBUL YETKİLİLERİ

Maratonun startını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran birlikte verdi.