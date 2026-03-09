Türkiye, KKTC’ye Gönderdiği F-16’larla Güvenlik Önlemlerini Artırıyor

ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, Türkiye, güvenlik tedbirlerini artırma çabalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) alınan güvenlik önlemleri gözlemleniyor. KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdür Vekili Aşkın Meşeli, Türkiye’nin KKTC’ye 6 adet F-16 savaş uçağı göndereceğini duyurdu.

MSB’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Milli Savunma Bakanlığı, 6 adet F-16 savaş uçağının KKTC’ye konuşlandırıldığını resmi olarak açıkladı. Bu durum, Türkiye’nin bölgedeki güvenlik stratejisi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖMER ÇELİK KARARI DEĞERLENDİRDİ

NTV Televizyonu’nda açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, söz konusu kararı yorumlayarak, bu hamlenin bir zorunluluk olduğunun altını çizdi. Doğu Akdeniz’deki mevcut durum sebebiyle KKTC’nin güvenliğini öncelikli hedef olarak gördüklerini belirten Çelik, “Rum tarafı şu anda Siyonizmle, Siyonist saldırganlıkla, bu soykırımcı şebekeyle en yakın duran taraflardan bir tanesi. Bu da alınlarına yazılan bir utanç vesikası olacak.” ifadelerini kullandı.

Çelik, kararın tartışılacak bir yönü olmadığını vurgulayarak, “KKTC’nin güvenliğini sağlamak açısından kuvvet dengesini daha da pekiştirmek üzere bu adımları atmamız gayet normal. Bu, herhangi bir kimseye karşı atılmış bir adım değil.” dedi. Güvenlik perspektifini güçlendirme maksatlı atılan bu adım, Türkiye’nin bölgedeki menfaatleri açısından önemli bir gelişme olarak görülebilir.