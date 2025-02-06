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Spor

Türkiye Kupası’nda Bugün Dört Maç Var

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İSTANBULSPOR VE KASIMPAŞA RAKİP OLACAK

B Grubu’nda ilk mücadelelerinde yenilgi yaşayan İstanbulspor ile Kasımpaşa, bugün saat 13.00’te Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda birbirleriyle karşı karşıya gelecek. Bu maçı yönetecek olan hakem Reşat Coşkunses, iki takımın da kazanmaya yönelik heveslerini artıracak.

BOLUSPOR GALATASARAY MAÇINA HAZIRLANIYOR

C Grubu’nda ilk maçında Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, 1. Lig temsilcisi Boluspor’u deplasmanda yenerek ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak. Bu maç Bolu’da saat 16.00’da başlayacak ve hakemlik görevini Yiğit Arslan üstlenecek. Galatasaray, bu mücadele ile moral bulmayı amaçlıyor.

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