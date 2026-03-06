Türkiye’nin AB Ürünü Statüsüyle Ticaret İlişkileri Güçleniyor

Türkiye, Avrupa Birliği ile sürdürdüğü yoğun diplomasi sonucunda önemli bir gelişmeye imza attı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de üretilen sanayi ürünlerinin Gümrük Birliği kurallarına uygun bir biçimde “AB ürünü” olarak değerlendirilme imkanını duyurdu. Bu durum, Türkiye’de faaliyet gösteren firmaların AB kamu alımlarından ve destek programlarından fayda sağlamasını mümkün kılacak.

OLUMLU VE YAPICI BİR KARAR

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu gelişmeyi sosyal medya üzerinden duyurarak duyduğu memnuniyeti ifade etti. Bolat, “Türkiye, mevcut Gümrük Birliği kapsamında, AB’nin hazırlıklarını sürdürdüğü ve bugün taslağı yayımlanan Sanayi Hızlandırma Yasası ve ‘AB Ürünü’ politikası çerçevesi içinde tanındı. Bu, her iki tarafın yatırımları ve girişimlerinin devamlılığı ile Avrupa değer zincirlerinin rekabetçiliği açısından olumlu ve yapıcı bir karar olmuştur.” diye konuştu.

AB İLE SEKTÖREL ENTEGRASYON DAHA DA DERİNLEŞECEK

Bakan Bolat, atılan adımın AB ile ticari ilişkiler açısından taşıdığı öneme vurgu yaparak, sektörel entegrasyonun daha da derinleşeceğini belirtti.

MADE İN EU YAKLAŞIMI

Avrupa Birliği’nin üzerinde çalıştığı Sanayi Hızlandırma Yasası ve “Made in EU” yaklaşımı, kıta genelinde stratejik sektörlerde üretimi artırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, kamu alımları ve teşviklerin Avrupa menşeli ürünlere yönlendirilmesi amaçlanıyor.