TÜSİAD Davasında İki İsim Hapis Cezası Aldı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) eski Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve eski Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Arif Aras’ın yargılandığı dava, bugün tekrar görüldü. Geçtiğimiz yıl 13 Şubat’ta düzenlenen genel kurulda, Turan ve Aras’ın yaptıkları konuşmalar kamuoyunda büyük tepki toplamıştı. Bu tepkilerin ardından, Ömer Aras hakkında hükümet ve yargı organlarını eleştiren açıklamaları sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamı genişletilmiş ve Orhan Turan da bu süreçte yer almıştı.

DİVA GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Turan’la ilgili olarak, dernek genel kurulundaki konuşmasında “yanıltıcı bilgi yayma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı belirtildi. Ardından, her iki isim de adliyeye sevk edilerek ifade vermiş ve serbest bırakılmışlardı.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI

Yeniden hakim karşısına çıkan Orhan Turan ve Ömer Arif Aras hakkında verilen kararda, mahkeme, her iki sanığı halkı yanıltıcı bilgi yayma suçundan toplamda 1 yıl 3 ay 18 gün hapis cezasına mahkum etti. Bununla birlikte, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Karar sonrası, soruşturma kapsamında, nöbetçi sulh ceza hakimliğinin yazılı kararına dayalı olarak Turan ve Aras’ın ifadelerine ulaşıldığı öğrenildi. Aylık ortalama 1 milyon lira geliri olduğunu bildiren Turan, yalıtım sektöründe faaliyet gösteren bir şirkete sahip olduğunu ve yurt dışına yoğun ihracat gerçekleştirdiğini belirtti, “Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışı çıkış yasağı adli kontrol tedbirinin reddine karar verilmesini talep ederim.” ifadesinde bulundu.

Mehmet Ömer Arif Aras ise banka yönetim kurulu başkanı olduğunu ifade ederek, “Benim konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiği konusunda bir metindir. Eğitim dili ve hukuk üstünlüğü gibi konular, kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve Türkiye’nin kalkınmasına yönelik çeşitli ekonomik örneklerle toplumun hassasiyetlerini dile getirmeye çalıştım. Kamuyu yanıltıcı bir bilgi vermemiştim. Bütün yaklaşım ve anlatımlarım, ekonomiye olan etkilerin yorumlanması şeklindedir.” dedi.