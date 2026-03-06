Türkiye Kupası’nda Eleme Usulü Dönemi Başlıyor

Türkiye Futbol Federasyonu, 2026-2027 sezonu itibarıyla Türkiye Kupası’nın tamamen eleme usulü ile oynanacağına dair bir karar aldı. Yeni düzenlemeye göre, Türkiye Kupası; 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarını içerecek. Yarı final karşılaşmaları çift maç eleme usulüne, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre gerçekleştirilecek.

ÇİFT MAÇ ELEME USULÜ GELİYOR

Kupa eleme turları ve final aşaması, toplamda 10 hafta sürecek şekilde planlandı. Türkiye Kupası’nın tarihleri ise ilerleyen günlerde açıklanacak. TFF tarafından yapılan resmi açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 04.03.2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda Türkiye Kupası’nın 2026-2027 sezonundan itibaren eleme usulüne göre oynanmasına karar verdi. Alınan karara göre; Türkiye Kupası 5 eleme turu, son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final aşamalarından oluşacak. Yarı final müsabakaları çift maç eleme usulüne göre, diğer turlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Türkiye Kupası eleme turları ve final aşaması, toplam 10 kupa haftasında tamamlanacak. Türkiye Kupası tarihleri ise daha sonra ilan edilecek.” şeklinde ifadeler yer aldı.