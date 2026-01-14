Türkiye Mısır Katar’dan Gazze Ateşkesine Ortak Destek Açıklaması

Türkiye, Mısır ve Katar ATEŞKES SÜRECİ İÇİN ORTAK AÇIKLAMA YAPTI

Gazze’deki ateşkes sürecine ilişkin Türkiye, Mısır ve Katar tarafından ortak bir bildiri yayımlandı. Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan bu açıklamada, Gazze Şeridi’nde istikrarın sağlanması ve insani koşulların iyileştirilmesi adına atılan önemli adımlar vurgulandı. Yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan plan çerçevesinde, Gazze’nin yönetimini üstlenecek Filistinli teknokratlardan oluşan bir komitenin kurulmasının olumlu karşılandığı ifade edildi. Bu komitenin başkanlığını Dr. Ali Abdel Hamid Shaath’ın üstleneceği bilgisi paylaşıldı.

ATEŞKES ANLAŞMASININ İKİNCİ AŞAMASINA KATKI SAĞLAYACAK

Arabulucu ülkeler, kurulan komitenin, Gazze’de ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının hayata geçirilmesini kolaylaştıracağını ve sürecin ateşkesin kalıcı hale gelmesine önemli katkılar sunabileceğini belirttiler. Ayrıca, bu adımın bölgedeki yeni askeri gelişmeleri önlemek açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı. Başka bir noktada, sürdürülebilir bir barışın sağlanabilmesi ve Gazze’nin yeniden inşası için tüm tarafların ateşkes anlaşmasına tam bağlılık göstermesi gerektiği ifade edildi.

GÜVENLİK VE İSTİKRAR HEDEFİ

Açıklamanın devamında, Filistin halkının güvenlik, istikrar ve onurlu bir yaşam beklentilerinin karşılanmasının ana hedef olduğu özellikle dile getirildi. Bu bağlamda, tarafların işbirliği içerisinde hareket etmesinin ve anlaşmalara sadık kalmasının önemi tekrar edildi.