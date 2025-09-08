TÜRKİYE Müsabakası Sonrası YAMAL Pasaportunu Kaybetti

MAÇIN SONUCU: İSPANYA’NIN EZİCİ GALİBİYETİ

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ikinci maçında İspanya’yı ağırladı. Konya’da gerçekleşen karşılaşmada, Türkiye 6-0’lık bir skorla ağır bir yenilgi aldı. İspanya’ya galibiyeti getiren goller, 6. ve 62. dakikalarda Pedri, 53. dakikada Ferran Torres, 22, 45+1 ve 57. dakikalarda ise Merino’dan geldi.

GRUPTAKİ DURUM: TÜRKİYE 3., İSPANYA LİDER

Konya’daki mücadelede büyük bir yenilgi alan A Milli Takım, grupta 3 puanla 3. sırada yer aldı. İspanya, iki maçta 9 gol atıp, 6 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturdu. Türkiye, 11 Ekim Cumartesi günü Bulgaristan deplasmanında ter dökecek. İspanya ise aynı tarihte Gürcistan’ı konuk edecek.

INTERESAN OLAY: YAMAL’IN PASAPORTU KAYBOLDU

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada çok konuşulan bir olay gerçekleşti. İspanya Milli Takımı’nın genç yeteneği Lamine Yamal, maçın ardından pasaportunu kaybetti. Beyaz Futbol’un haberine göre, Yamal, soyunma odasına geri döndü ve pasaportunu bulmak için uzun bir süre çabaladı. Ancak, genç futbolcunun pasaportunu bulamadan stadyumdan ayrıldığı ifade edildi.