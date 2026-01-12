Türkiye’nin 2025 Fındık İhracatında Almanya Öne Çıktı

Karadeniz Bölgesi’nde yetişen ve büyük talep gören fındıklar, dünya genelinde dikkat çekiyor. Karadeniz Fındık ve Fındık Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre, Türkiye, 2025 yılında 122 ülke ve serbest bölgeye toplam 238 bin 704 ton fındık ihraç ederek 2 milyar 255 milyon 360 bin 699 dolar gelir elde etti.

ALMANYA, İHRACATTA ZİRVEDE

Türk fındık ihracatında en büyük pazar Almanya oldu. 2025 yılında Almanya’ya yapılan fındık ihracatı 63 bin 253 tonluk bir miktara ulaştı ve bu ihracattan 614 milyon 552 bin 688 dolar gelir sağlandı. Almanya, fındık alımında lider konumunu koruyor.

İKİNCİ SIRADA İTALYA VAR

Fındık ithalatında ikinci sırayı ise İtalya aldı. İtalya, Türkiye’den 48 bin 87 ton fındık alarak 433 milyon 274 bin 442 dolar değerinde bir ticaret gerçekleştirdi. Üçüncü sırada yer alan Fransa, 14 bin 163 ton fındık alımıyla 126 milyon 750 bin 883 dolarlık bir gelir elde etti.