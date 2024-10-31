Türkiye’nin AB Genişleme Raporuna Tepkisi!

AVRUPA KOMİSYONU’NUN GENİŞLEME RAPORUNU AÇIKLADIĞI ÜLKELETİ

Avrupa Komisyonu, Batı Balkanlar, Ukrayna ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 10 ülkeye yönelik genişleme raporlarını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı ise Türkiye Raporu’ndaki bazı değerlendirmelere itiraz etti. Yazılı bir açıklama yayımlayan Bakanlık, “Avrupa Komisyonu, 2024 yılı Genişleme Strateji Belgesi ile Türkiye dahil tüm aday ve potansiyel aday ülkeler için hazırlanan Ülke Raporlarını dün (30 Ekim) yayımlamıştır.” dedi.

TÜRKİYE RAPORU’NDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Açıklamada, “2024 yılı Türkiye Raporu’nda, AB’nin özellikle siyasi kriterler ve iç siyasi dinamikler konusundaki haksız değerlendirmelerini reddediyoruz.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, raporda makroekonomik politikalardaki ilerlemeye vurgu yapıldığını ve Türkiye’nin hem işleyen piyasa ekonomisine uyum sağladığını hem de rekabet baskılarıyla mücadele kapasitesinin belirtildiği ifade edildi. “Rapor, Türkiye’nin mevzuatını AB müktesebatıyla uyumlu hale getirerek birçok alanda AB standartlarına uyum sağladığını teyit etmektedir.” denildi.

YAPICI ROL VE İLİŞKİLERİN HİZMETİ

Rapor, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yapıcı rolüne dikkat çekiyor ve Yunanistan ile ilişkilerinin iyileştiğini, AB ile ticari konulardaki iş birliğini geliştirdiğini belirtiyor. “Rapor’da kayda geçirilen yapıcı yaklaşımımız uyarınca, 15 Temmuz 2019 tarihli Konsey Sonuçlarıyla uygulamaya konmuş olan Türkiye-AB ilişkilerinin önündeki siyasi engellerin kaldırılmasını bekliyoruz.” ifadesi de kaydedildi. Ayrıca, Yunanistan ve Kıbrıs Rum tarafının görüşlerinin gerçeklerle bağdaşmadığına dikkat çekilerek, “Kıbrıs meselesinin çözümüne yönelik formatın yalnızca Ada’daki iki tarafı, üç Garantör gücü ve Birleşmiş Milletleri içerdiğinin altını çizmek isteriz.” denildi.

KIBRIS MESELESİ VE AB’YE ELEŞTİRİ

Bu konu üzerine, “AB’nin Kıbrıs meselesine ilişkin olarak, Kıbrıs Rum tarafının tutumunu kayıtsız şartsız yansıtan ve Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarını dikkate almayan açıklamaları, çözüm çabalarına katkıda bulunmamakta ve AB’nin çözüm sürecinde yer almasının neden uygun bir seçenek olmadığını açıkça göstermektedir.” denerek, AB’nin karar verme yetkisine dair hatırlatmalarda bulunuldu.

İLİŞKİLERİN YENİDEN CANLANDIRILMASI

Dışişleri Bakanlığı, mevcut bölgesel ve küresel durumun Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir bakış açısı gerektirdiğine dikkat çekti. “AB’nin son dönemde Türkiye ile iş birliği yapılması yönündeki çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.” ifadesi de yer aldı. Öte yandan, “Aday ülke olarak, Türkiye’nin AB ile ilişkilerini yapıcı bir şekilde geliştirme yönündeki siyasi iradesinin açık ve güçlü olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.” denildi.

AB İLE ÜYELİK SÜRECİNDEN BEKLENTİLER

Açıklamada, “AB üyelik sürecinde Türkiye’den beklenen ilerleme, AB’nin Türkiye’nin adaylık statüsüne uygun, yapıcı ve stratejik bir yaklaşımı somut adımlarla hayata geçirmesiyle hızlanacaktır.” duyurusu yapıldı ve Avrupa Komisyonu ile Yüksek Temsilci tarafından hazırlanan Ortak Bildirim’deki tavsiyelerin gecikme olmaksızın uygulanması gerektiği belirtildi.

TÜRKİYE RAPORU’UNDAKİ ELEŞTİRİLER

AB, Türkiye için hazırladığı 95 sayfalık raporda, üyelik müzakerelerinin 2018’den bu yana ilerlemediğini ve AB’nin demokratik standartlar, hukukun üstünlüğü ile yargı bağımsızlığı hususlarında kaygılarının giderilmediğini ifade ediyor. Raporda, Türkiye’nin AB için “kilit bir ortak” olduğu vurgulanırken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin parlamentonun yasama ve denetleme işlevlerini zayıflattığı ifadesi yer aldı.