Türkiye’nin Çocuk Nüfusu 2025 Verileri Açıklandı

Türkiye’nin çocuk nüfusu oranı

Türkiye’de 2022 yılının sonunda 21 milyon 375 bin 930 olarak belirlenen çocuk nüfusu, ülke genel nüfusunun yüzde 24,8’ini teşkil ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu, 2025 yılı itibarıyla çocuk istatistiklerini kamuoyuna duyurdu.

2025 sonu itibarıyla Türkiye’nin nüfusunun 86 milyon 92 bin 168 kişi olması ve bunun 21 milyon 375 bin 930’unun çocuklardan oluşması öngörüsü dikkate alındığında, çocuk nüfus verileri net bir şekilde ortaya konuyor.

Söz konusu çocuk nüfusunun cinsiyete göre dağılımında ise erkeklerin oranı yüzde 51,3 iken, kızların oranı yüzde 48,7 olarak kaydedildi.

Nüfus trendleri dikkat çekiyor

Birleşmiş Milletler’in tanımı uyarınca, 0-17 yaş grubunu kapsayan çocuk nüfus oranı 1970’te toplam nüfusun yüzde 48,5’ini oluşturmuşken, bu oran 1990’da yüzde 41,8’e gerilemiş ve 2025 itibarıyla yüzde 24,8 seviyesine düşmesi bekleniyor.

Nüfus projeksiyonları, çocuk nüfus oranının 2030’da yüzde 22,1, 2040’ta yüzde 17,9, 2060’ta yüzde 16,9, 2080’de ise yüzde 15,2 olacağı tahmin ediliyor.

AB ülkeleriyle kıyaslama

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin verilerine göre, 2025 itibarıyla çocuk nüfus oranının AB ortalaması yüzde 17,6 olarak kaydedildi. Çocuk nüfus oranı ise en yüksek ülkeler sırasıyla yüzde 22,7 ile İrlanda, yüzde 20,4 ile Fransa ve İsveç olarak belirlendi.

En düşük çocuk nüfus oranı ise yüzde 14,5 ile Malta, yüzde 14,9 ile İtalya ve yüzde 15,5 ile Portekiz’de görülüyor. Türkiye’nin çocuk nüfus oranı, yüzde 24,8 ile AB üyesi ülkelerden daha yüksek bir seviyede göze çarpıyor.