Türkiye’nin En Soğuk Yeri Hakkari Yüksekova Oldu

Kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesi’nde etkili olan soğuk hava, birçok kentte ciddi sıkıntılara sebep oldu. Meteoroloji’nin yaptığı gece ölçümleri neticesinde, Türkiye’nin en düşük sıcaklık kaydedilen yerleşim yeri Hakkari’nin 1950 rakımlı Yüksekova ilçesi oldu. Burada Selahaddin Eyyubi Havalimanı’nda sıcaklık eksi 32,7 dereceye düşerek rekor kırdı. Yüksekova’da araçların donması nedeniyle, binaların çatılarında da buz sarkıtları oluştu.

ARAÇLARIN ÜZERİ KAPATILIYOR

Donan araçlarının üzerini branda, kilim, çadır ve naylonla kapatan sürücüler dikkat çekiyor. Diğer yandan, araçları çalıştırmakta zorluk çeken vatandaşlar, donan motor kısmına ateş yakarak ısıtmayı deniyor. İlçe merkezinden yaşayan Mikail Onay, “30 yıldır böyle soğuklar görmedim. Sabah saatlerinde evimin önündeki aracı çalıştırmak için 3 saattir uğraşıyorum. Takviye yapmama rağmen çalıştıramayınca aracın motor kısmına ateş bırakıp motorun ısınmasını sağladıktan sonra takviye yardımıyla çalıştırabildim” şeklinde konuştu.

DİĞER BÖLGELERDE DE SOĞUK HAVALAR HİSSEDİLİYOR

Yüksekova’nın ardından en düşük sıcaklıklara sahip diğer bölgeler arasında eksi 31,3 ile Erzurum’un Tekman ilçesine bağlı kırsal Hacıömer Mahallesi, eksi 30,9 ile Ardahan’ın Göle ilçesi, eksi 30,4 ile Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı kırsal Bezirhane Mahallesi ve eksi 29,9 ile Erzurum’un Karaçoban ilçesi yer alıyor. Bu soğuk hava dalgasının devam etmesi bekleniyor.