Türkiye’nin Levant’taki Stratejik Diplomasi Başarısı

Türkiye’nin diplomasi başarısı küresel alanda dikkat çekiyor. Her coğrafyada sorunları barış masasında çözmeyi hedefleyen Türkiye, uluslararası sistemde önemli bir konuma sahip.

LÜBNANLI YAZARDAN ÖNEMLİ ANALİZ

Lübnanlı yazar ve hukukçu Peter Germanos, Türkiye’nin son on yılda Suriye ve geniş Levant coğrafyasındaki politikalarının, modern Orta Doğu tarihinde nadiren görülen bir stratejik başarı sergilediğini belirtti. Yazısında, Türkiye’nin özellikle 2018 itibarıyla zor bir güvenlik ortamıyla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Güney sınırının kuşatıldığını dile getiren yazar, bir yanda Rusya-İran-Esad ekseninin İdlib ve Suriye çölü üzerinden ilerlediğini, diğer yanda ise ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın desteğini alan YPG yapılanmasının bulunduğunu vurguladı.

Analizde benzer jeopolitik baskılarla karşılaşan birçok devletin geri çekilmek ya da ciddi nüfuz kaybı yaşamak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Germanos’a göre Türkiye, buna rağmen stratejik bir gerileme yaşamadan, aksine nüfuzunu artırmayı başardı.

DİPLOMASİ, İSTİHBARAT VE ASKERİ EŞGÜDÜM

Lübnanlı yazar, Türkiye’nin diplomasi, istihbarat ve askerî komuta arasında güçlü bir koordinasyon sağladığını belirtti. Türkiye’nin büyük güçlerle doğrudan savaşa girmeden, iki ana tehdidi zamanla etkisiz hale getirdiğini savunan Germanos, Moskova ve Tahran’a karşı ölçülü diplomasi ve sınırlı güç kullanımıyla denge sağlandığını, Washington’un desteklediği YPG/SDG yapısının ise devam eden askerî operasyonlarla zayıflatıldığını ifade etti.

KONTROLLÜ DEVLET İNŞASI YAKLAŞIMI

Germanos, Türkiye’nin Levant’ta işgal veya ilhak yerine, güvenlik doktrinine uyumlu yerel aktörler aracılığıyla kontrollü bir devlet inşası modelini benimsediğini ileri sürdü. Bu yaklaşım, Suriye’nin Türkiye’nin gözünde bir tehdit alanı olmaktan çıkıp tampon bölge ve stratejik etki alanı haline gelmesine katkı sağladı.

TÜRKİYE NİTELİKLİ BİR AKTÖR OLARAK TANIMLANIYOR

Lübnanlı yazar, Rusya, İran ve ABD’nin bölgesel unsurlarıyla aynı anda mücadele edilerek elde edilen bu sonucun Türkiye’yi farklı bir seviyeye taşıdığını savunuyor. Germanos, Türkiye’nin artık Levant’ta ancak sıradan bir bölgesel güç değil, çevresinin siyasi düzenini şekillendirebilen istisnai modern devletlerden biri haline geldiğini belirtiyor.