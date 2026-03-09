Türkiye’nin Raylı Sistemler Ağına Yeni Hızlı Tren Hattı Ekleniyor

turkiye-nin-rayli-sistemler-agina-yeni-hizli-tren-hatti-ekleniyor

Türkiye’nin raylı sistemler ağı için önemli bir gelişme yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’yı ana hızlı tren hattına entegre edecek projeye dair müjdeli bilgileri sundu. Yapılan açıklamaya göre, Bursa-Osmaneli hattında çalışmalar son aşamalara geldi ve 2026 yılının ikinci yarısında hattın tamamlanması planlanıyor. Bu yeni hat vesilesiyle Bursa, ülkenin en stratejik ulaşım ağlarından birinin bir parçası haline gelecek. Bakan Uraloğlu, projenin önemini “Bursa’dan yola çıkan bir tren Osmaneli üzerinden Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak. Böylece Bursa; Ankara ve İstanbul başta olmak üzere ülkemizin yüksek hızlı tren ağına katılan 12. ilimiz olacak.” sözleriyle ifade etti.

HIZLI TREN HATTI PROJESİ

Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Hattı, yalnızca hız özellikleriyle değil, ayrıca mühendislik harikaları olarak da değerlendiriliyor. Dev projeye dair teknik detayları paylaşan Bakan Uraloğlu, projenin aşamalı olarak tamamlanacağını ve hem yakın hem de uzun vadeli hedeflerinin olduğunu belirtti.

