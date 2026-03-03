Türkiye’nin Siyasi Gündemi: Seçmen Nabzı Ölçülüyor

Türkiye, hareketli bir siyasi gündemle karşı karşıya… Orta Doğu’daki savaş, bölgedeki gerginlikleri artırırken, iç siyasette de belirsizlik devam ediyor. CHP’nin erken seçim talepleri sürerken, seçmenin görüşleri anketler aracılığıyla değerlendiriliyor. Asal Araştırma tarafından gerçekleştirilen son anket, seçmenin cumhurbaşkanı adayı beklentilerini ortaya koyuyor.

ANKET SONUÇLARI MERAK EDİLİYOR

Anketin sonuçları, seçmenlerin tercihleri hakkında bilgi sunuyor. Her geçen gün değişen siyasi atmosfer, seçmenin kararlarını etkileme potansiyeline sahip. Bu bağlamda, yapılan araştırma, seçim sürecinde hangi adayların öne çıktığını gösteriyor.

SEÇİM İLE İLGİLİ BEKLENTİLER ARTMIŞ GÖRÜNÜYOR

Bu süreçte, seçmenin düşüncelerinin sürekli değiştiği gözlemleniyor. Olası erken seçimler, tüm siyasi aktörler açısından kritik öneme sahip. CHP’nin erken seçim çağrısı, kamuoyunda geniş yankı bulurken, bu durum anket sonuçlarına da yansıyor.

İran’ın İsrail Üzerine Yönelik Saldırıları Başladı

İran lideri Ali Hamaney'in vefatının ardından, İran'ın İsrail'e başlattığı füze saldırıları, Tel Aviv dahil birçok bölgeyi hedef aldı. Hava savunma sistemleri etkisiz kaldı.
İran Hürmüz Boğazı’nı Kapatma Kararı Aldı

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığını ve bölgeden geçmeye çalışan tüm gemilerin hedef alınacağını açıkladı.
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan İrtikap Suçlamasıyla Tutuklandı

Bolu'da irtikap soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 13 kişi mahkemeye sevk edildi, Özcan tutuklandı.
Trump’ın Boynundaki Kırmızı Leke Sağlık Endişesi Yarattı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen Onur Madalyası töreninde boynundaki kırmızı lekeyle dikkatleri üzerine çekti; ellerindeki morluklar da daha önce gündeme gelmişti.
Güney Sudan’da Silahlı Saldırıda 169 Ölü 50 Yaralı

Güney Sudan'ın Ruweng Bölgesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 169 kişinin yaşamını yitirdiği, 50 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

