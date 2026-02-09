Türkiye Nüfusu 2025’te 86 Milyon 92 Bin 168 Oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı “Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi” sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin nüfusu, 2025 yılında bir önceki yıla oranla 427 bin 224 kişi artış göstererek 86 milyon 92 bin 168’e ulaştı. Erkek nüfus 43 milyon 59 bin 434, kadın nüfus ise 43 milyon 32 bin 734 olarak belirlendi. Toplam nüfusun dağılımında erkeklerin oranı yüzde 50,02, kadınlarınki ise yüzde 49,98 olarak kaydedildi. Ayrıca, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre yurttaşların yanı sıra ülkede yaşayan yabancı nüfus da bir önceki yıla göre 38 bin 968 artarak 1 milyon 519 bin 515 kişiye yükseldi. Bu grubun yüzde 49,3’ü erkeklerden, yüzde 50,7’si ise kadınlardan oluştu.

NÜFUS ARTIM HIZI BİNDE 5 DÜZEYİNDE

2024 yılında yıllık nüfus artış hızı binde 3,4 iken, bu rakam 2025 yılında binde 5 olarak belirlenmiş durumda. Ülke genelinde il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2025 yılında yüzde 93,6’ya yükseldi. Beldelerde ve köylerde yaşayanların oranı ise 2024’teki yüzde 6,6’dan yüzde 6,4’e düşmüş durumda.

Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) sayesinde, fiili kent-kır ayrımını daha iyi yansıtan bir sınıflama yapılmış ve bu veriler ışığında Türkiye nüfusunun yüzde 67,5’inin yoğun kent, yüzde 15,8’inin orta yoğun kent ve yüzde 16,8’inin ise kır olarak sınıflandırılan yerleşim yerlerinde yaşadığı anlaşılmıştır.

NÜFUSU AZALAN İLLERİN SAYISI 33’E DÜŞTÜ

2024 yılı verilerine göre, 40 ilin nüfusunda düşüş yaşanırken, 2025 yılında bu sayının 33’e gerilemesi dikkat çekti. İstanbul’un nüfusu ise, bir önceki yıla göre 52 bin 451 kişi artarak 15 milyon 754 bin 53’e ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,3’ü İstanbul’da ikamet ederken, ardından 5 milyon 910 bin 320 kişi ile Ankara, 4 milyon 504 bin 185 kişi ile İzmir, 3 milyon 263 bin 11 kişi ile Bursa ve 2 milyon 777 bin 677 kişi ile Antalya izledi.

NÜFUSU EN AZ OLAN İL BAYBURT OLDU

Bayburt, 82 bin 836 kişi ile en düşük nüfusa sahip il olarak kaydedildi. Bu ili, 85 bin 83 kişi ile Tunceli, 90 bin 392 kişi ile Ardahan, 138 bin 807 kişi ile Gümüşhane ve 157 bin 363 kişi ile Kilis takip etti. Ayrıca, ilçeler arasındaki nüfus dağılımına bakıldığında, Esenyurt, 1 milyon 3 bin 905 kişi ile Türkiye’de nüfusu 1 milyonu aşan ilk ilçe oldu. Esenyurt’tan sonra 957 bin 792 kişi ile Gaziantep’in Şahinbey ilçesi, 952 bin 198 kişi ile Ankara’nın Çankaya ilçesi, 931 bin 722 kişi ile Ankara’nın Keçiören ilçesi ve 905 bin 880 kişi ile Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi sıralandı.

NÜFUS PIRAMİDİ YAPISAL DEĞİŞİME DEVAM EDİYOR

Nüfus piramitleri, yaş ve cinsiyet yapısını gösteren grafikler olarak tanımlanıyor. 2007 ve 2025 yılları arasında Türkiye’nin nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, doğurganlık ve ölüm oranlarındaki düşüş nedeniyle yaşlı nüfusun arttığı ve ortanca yaşın yükseldiği belirginleşiyor. Türkiye’de 2024 yılında 34,4 olan ortanca yaş, 2025 yılında 34,9’a yükseldi. Ortanca yaş erkeklerde 33,7’den 34,2’ye, kadınlarda ise 35,2’den 35,7’ye çıkış gösterdi.

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK OLAN İL: SİNOP

İllere göre ortanca yaş yönetmeliğince, Sinop 44 ile en yüksek ortanca yaşa sahip il olurken, onu 43,5 ile Giresun ve 43,3 ile Kastamonu izledi. Diğer taraftan, Şanlıurfa, 21,8 ile en düşük ortanca yaşa sahip il olarak kaydedildi. Gerçekleştirilen veriler; erkeklerde ortanca yaşın Sinop’ta 43, kadınlarda ise yine Sinop’ta 44,9 ile en yüksek değerleri gösterdi. Şanlıurfa, kadınlarda 22,3 ile en düşük değerle dikkat çekti.

EVLENMEME ORANI ERKEKLERDE DAHA YÜKSEK

2009 ve 2025 yılları arasında yapılan cinsiyete göre medeni durum analizi, erkekler arasında hiç evlenmeyenlerin oranının, kadınlara göre daha yüksek olduğunu ortaya koyarken, kadınlar arasında eşi ölenlerin ve boşananların oranının daha fazla olduğu gözlemlendi. Evlilerin oranı ise her iki cinsiyette de 2009 ve 2025 yıllarında benzer oranlarda görüldü.

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ORANI YÜZDE 68,5 OLDU

Çalışma çağındaki bireylerin oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken, bu rakam 2025’te yüzde 68,5’e yükseldi. Çocuk yaş grubundaki nüfus oranı yüzde 26,4’ten yüzde 0,4’e gerilerken, 65 yaş ve üstü birey oranı yüzde 7,1’den yüzde 11,1’e çıkarak dikkat çekti.

TOPLAM YAŞ BAĞIMLILIK ORANI YÜKSELDİ

Çalışma çağındaki birey başına düşen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren toplam yaş bağımlılık oranı, 2024 yılında yüzde 46,1 iken, 2025 yılında yüzde 46’ya düştü. Çocuk bağımlılık oranı yüzde 30,6’dan yüzde 29,7’ye gerilerken, yaşlı bağımlılık oranı yüzde 15,5’ten yüzde 16,2’ye yükseldi. Yani, 2025 yılı itibarıyla Türkiye’de çalışma çağındaki her 100 kişi, 29,7 çocuğa ve 16,2 yaşlıya bakmakta.

NÜFUS YOĞUNLUĞU İSTANBUL’DA ZİRVE YAPIYOR

Nüfus yoğunluğu, Türkiye genelinde kilometrekareye 112 kişi olarak belirlenirken, İstanbul, 2 bin 943 kişi ile en yüksek yoğunluğa sahip illerden biri oldu. İstanbul’u 633 kişi ile Kocaeli, 395 kişi ile Yalova izledi. En düşük nüfus yoğunluğu ise Tunceli’de, kilometrekareye düşen 11 kişi ile kaydedilirken, onu 19 kişi ile Ardahan, 21 kişi ile Erzincan ve Gümüşhane takip etti. Konya ise yüzölçümü açısından en yüksek il olmasına rağmen, 59 olarak nüfus yoğunluğuna sahip oldu.