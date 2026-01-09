Türkiye Otomobil Pazarında Dacia SUV Modelleri Zirvede

2025 yılına ait resmi satış rakamları, Türkiye otomobil pazarındaki Dacia modellerinin tartışmasız liderliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Geçtiğimiz yıl satılan her 10 otomobilden 6’sının SUV olması, tüketicilerin tercih ettikleri araç türlerindeki önemli değişimi açıkça ortaya koyuyor.

ELEKTRİKLİ MODELLERİN ZİRVE YARIŞI

Listede elektrikli ve hibrit motorlu araçların üst sıralardaki egemenliği dikkat çekerken, Tesla Model Y, 31 bin 509 adetlik satış rakamı ile segmentin lideri konumunda bulunuyor. Bu modeli 30 bin 380 adetle BYD Seal U takip ederken, yerli otomobil Togg T10X ise 27 bin 583 adetlik satış rakamıyla dikkat çekiyor.