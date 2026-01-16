Türkiye Otomobil Satışlarında Yüzde 25,71 Artış Sağlandı

turkiye-otomobil-satislarinda-yuzde-25-71-artis-saglandi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında büyük artış

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,71 oranında artarak 110 bin 302 adede ulaştı. Bu yoğun satışların detaylarına bakıldığında, otomobil satışları yüzde 26,77 artış göstererek 88 bin 274 adet, hafif ticari araçlardaki satışlar ise yüzde 21,66’lık artışla 22 bin 028 adede yükseldi. Pek çok otomobil markasının fiyatlarını güncelleyerek zam yapması, bu artışta etkili oldu.

SATIŞTA ZİRVEDEKİ MODELLER

Otomobil tutkunlarının tercihleri incelendiğinde, Renault Clio, Ocak-Eylül 2025 döneminde 34 bin 151 adetle en çok satan modeller arasında birinci sırada yer alıyor. Bu durum, Renault’un piyasada güçlü bir konumda olduğunu gösteriyor.

