Türkiye Pakistan’da İnsansız Savaş Uçağı Montaj Hattı Kuracak

Türkiye savunma sanayisinde ihracatın artmasıyla birlikte, bu büyümeyi sahada güçlendirecek önemli bir adım gündemde: Pakistan’da insansız savaş uçağı montaj hattı kurulması. Ekim ayından bu yana yürütülen müzakerelerde kaydedilen ilerlemeye dair olarak, ilgili kaynaklar önemli detaylar sunuyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Türkiye’nin savunma ihracatının yılın ilk on bir ayında yüzde 30 artarak 7,5 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. Ankara’nın hedefi, bu kapasiteyi bölgeye yaymak ve kilit ülkelerle sanayi iş birliklerini derinleştirmek.

PAKİSTAN’A ÜRETİM VE İHRAÇ PLANI

Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da söz konusu proje, görünürlüğü düşük ve uzun menzilli insansız savaş uçaklarının Pakistan’a ihraç edilmesini, bu üretimin ise Pakistan’da kurulacak montaj hattında gerçekleştirilmesini planlıyor. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ve Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, konu hakkında henüz bir yanıt vermiş değil. İHA montaj hattı adımı, Türkiye ile Pakistan arasındaki halihazırdaki savunma ilişkilerini devam ettiren bir yön taşıyor. Bu iş birliği kapsamında yer alan projeler arasında; MİLGEM korvetlerinin ortak üretimi, Pakistan F-16 filosunun modernizasyonu ve Pakistan’ın KAAN programına katılımı gibi maddeler bulunuyor. Türk yetkililer, Ankara’nın KAAN programında Pakistan’ı daha etkin bir rol oynaması yönünde görmek istediğini aktarıyor.

BÖLGESEL DENGELERDE GÖZLEMLER

Projenin gündeme geldiği dönemde, Güney Asya’da askeri dengeler son derece hassas. Pakistan ile Hindistan arasında önceki aylarda meydana gelen çatışmalar, bir ateşkes ile sonlansa da gerilim hala devam ediyor. Ayrıca, Islamabad ile Taliban yönetimi arasındaki gerginlik zaman zaman sınır hattında çeşitli olaylara sebep olabiliyor. Tüm bu dinamikler ışığında, Türkiye’nin Pakistan’a yönelik İHA montaj hattı planı, yalnızca ekonomik çıkarları değil; aynı zamanda bölgesel konumlanma ve savunma diplomasisi açısından da önemli bir adım olarak öne çıkıyor.