Türkiye Savunma Gücünü Artırdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan SANCAR’ı Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan önemli mesajlar…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAVELSAN Teknoloji Kampüsü’nde yapılan HAVELSAN Sancar İnsansız Deniz Aracı Hizmete Alma, Tesisler Temel Atma ve Açılış Töreni’nde bir konuşma gerçekleştirdi. Türkiye’nin savunma sektöründe son 23 yılda ulaşmış olduğu düzeyi vurgulayan Erdoğan, SANCAR SİDA hakkında, “Saatte 40 mil deniz mili yapabiliyor. Maşallah” ifadesini kullandı.

İNSANSIZ TEKNOLOJİLERDEKİ GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı, insansız teknolojiler konusundaki ilerlemeler hakkında şöyle devam etti: “Türkiye kendi savaş gemisini geliştiren ve denize indiren 10 ülkeden biridir.” Savunma ve güvenlik alanının çok boyutlu bir yapı içinde olması gerektiğini belirten Erdoğan, güçlü bir savunma mimarisinin denizlerden uzaya ve dijital alanlara kadar yayılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, dışa bağımlılığın %80 seviyesinden %20’ye düştüğünü ve artık yerli teknolojilerin tasarlanıp üretildiğini ifade etti.

SAVUNMA İHRACATINDA YENİ REKORLAR

Savunma ve havacılık ihracatında her yıl yeni rekorların kırıldığını belirten Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl savunma ihracatımız %48 artarak 10 milyar doları geçti” dedi. 2002 yılıyla kıyaslandığında, o yıl sadece 248 milyon dolarlık bir ihracat yapılırken, Türkiye’nin şu anda savunma ihracatında dünyanın en büyük 11. ülkesi olduğunu ifade etti. 2028’de 11 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı planladıklarını söyledi.

BAĞIMSIZLIĞA GİDEN YOL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu başarıların elde edilmesinde Türkiye’nin gençlerine yapılan yatırımların ve topluma duyulan güvenin etkili olduğunu aktardı. “Tam bağımsız Türkiye idealini savunma alanında kararlı bir devlet politikası olarak benimsedik” diyen Erdoğan, Türkiye’nin teknolojik altyapısının sürekli geliştiğini ve yenilendiğini belirtti.

ŞEHİTLER VE GAZİLER

Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına selam göndererek konuşmasına devam eden Erdoğan, Ramazan Ayı’nın hayırlara vesile olmasını diledi ve “Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, gazilere olan şükranlarını sundu ve savunma sanayinde çalışan mühendisler ile teknisyenleri kutladı.

Yeni TESİSLER VE PROJELER

Cumhurbaşkanı, SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı’nın hizmete alınması, Simülatör Üretim ve Entegrasyon Tesisi’nin temellerinin atılması ve KAAN Teknoloji Tesisi ile Deniz Savaş Yönetim Sistem Merkezi’nin açılışları gibi projelerin hayata geçirilmesinin, Türkiye’nin savunma alanındaki yeteneklerini artıracağını söyledi.

DİJİTAL EGEMENLİK

Savunma alanında dijital egemenliğin önemi üzerinde duran Erdoğan, caydırıcılığın yalnızca sistem ve platform sayılarıyla ölçülemeyeceğini ifade ederek, güvenli veri akışı ve siber dayanıklılığın önemine dikkat çekti. Türkiye’nin dijital egemenliği milli güvenliğin ayrılmaz bir parçası olarak görülüyor.

STRATEJİK YATIRIMLARIN ETKİSİ

Bugün açılışı yapılan tesislerin, savunma ekosisteminin kapasitesini artıran stratejik hamlelerin bir parçası olduğuna dikkat çeken Erdoğan, mühendislik süreçlerinin hızlanacağını ve eğitim ile simülasyon kabiliyetlerinin genişleyeceğini belirtti.

YERLİ VE MİLLİ PLATFORM GURURU

Cumhurbaşkanı, HAVELSAN’ın gerçekleştirdiği projelere ve Türkiye’nin yerli yazılımlarına da vurgu yaptı. HAVELSAN’ın yürüttüğü projelerin, komuta kontrol simülasyonu, eğitim, siber güvenlik ve otonom kabiliyetler gibi alanlarda savunma gücünün dijital omurgasını oluşturduğunu belirtti.

TEŞEKKÜR VE GELECEK VİZYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, HAVELSAN ve sektördeki 3 bin 500’ü aşkın firmanın başarılarından ötürü tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti. Türkiye’nin geleceği için önemli projeler yürütüldüğünü ve her alanda bağımsızlık hedeflerinin sürdüğünü belirtti.