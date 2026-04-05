Türkiye Sınırında Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Türkiye sınırında güvenlik önlemleri güçleniyor…

Rusya ile Ukrayna ve ABD-İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalar, zaman zaman Türkiye’nin güvenliğini tehdit edebiliyor.

Daha önce İran’dan fırlatılan 4 füze, Türkiye’ye ulaşmadan etkisiz hale getirilirken, Karadeniz’de de hasar gören insansız hava araçları ile sık sık karşılaşıldığı bildirildi.

TÜRK ASKERİNDEN GÜÇLÜ TEDBİRLER

Milli Savunma Bakanlığı, olası tehditlere karşı yönelik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Bu çerçevede önemli bir tarama operasyonu daha gerçekleştirildi.

İĞNEADA’DA MAYIN TEMİZLİĞİ YAPILDI

Bakanlığın sosyal medya platformu üzerinden yaptığı duyuruda, İğneada açıklarında tespit edilen mayının Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından imha edildiği belirtildi.

KEŞİF VE GÖZETLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca, “Karadeniz’de sürüklenen mayın tehdidine karşı Deniz Kuvveti Komutanlığımıza bağlı gemiler ve deniz hava vasıtaları ile keşif-gözetleme faaliyetlerine 7/24 esasına göre aralıksız devam ediyoruz. Son olarak İğneada açıklarında tespit edilen ve mayın olduğu belirlenen şüpheli cisim, SAS Timlerimiz tarafından denizde başarılı şekilde imha edildi.” ifadelerine yer verildi.