Türkiye, Sırbistan’ı Yendi, 95-90!

A MİLLİ TAKIM TANITIMI

EuroBasket 2025 A Grubu’nun 5. ve son karşılaşmasında Türkiye, turnuvanın önde gelen takımlarından Sırbistan’ı 95-90’lık skorla mağlup etti. Bu müsabakada öne çıkan oyunculardan biri de Alperen Şengün oldu. Milli oyuncu, maç boyunca 28 sayıya, 13 ribaunta ve 8 asistle oynayarak dikkat çekti. Bu sonuçla Türkiye, turnuvada 5 galibiyetle grup liderliğini elde etti.

Türkiye, son 16 turunda B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan İsveç ile eşleşecek. Sırbistan ise turnuvada ilk kez yenilince, grup ikincisi olarak son 16’da Finlandiya ile karşılaşma şansı elde etti. İşte maçın detayları:

Türkiye: 95 – Sırbistan: 90

Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa)

Türkiye’nin oyuncu performansları:

– Larkin: 23

– Kenan Sipahi: 5

– Cedi Osman: 16

– Ercan Osmani: 10

– Alperen Şengün: 28

– Şehmus Hazer: 3

– Furkan Korkmaz: 8

– Adem Bona: 2

Sırbistan’ın oyuncu performansları:

– Avramovic: 5

– Marinkovic: 8

– Petrusev: 11

– Nikola Jovic: 10

– Jokic: 22

– Dobric: 2

– Micic: 5

– Guduric: 12

– Stefan Jovic: 10

– Milutinov: 5

Periyot sonuçları:

– 1. Periyot: 19-18

– Devre: 46-49

– 3. Periyot: 74-73