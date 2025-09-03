Türkiye, Sırbistan’ı Yendi, 95-90!

A MİLLİ TAKIM TANITIMI
EuroBasket 2025 A Grubu’nun 5. ve son karşılaşmasında Türkiye, turnuvanın önde gelen takımlarından Sırbistan’ı 95-90’lık skorla mağlup etti. Bu müsabakada öne çıkan oyunculardan biri de Alperen Şengün oldu. Milli oyuncu, maç boyunca 28 sayıya, 13 ribaunta ve 8 asistle oynayarak dikkat çekti. Bu sonuçla Türkiye, turnuvada 5 galibiyetle grup liderliğini elde etti.
Türkiye, son 16 turunda B Grubu’nu 4. sırada tamamlayan İsveç ile eşleşecek. Sırbistan ise turnuvada ilk kez yenilince, grup ikincisi olarak son 16’da Finlandiya ile karşılaşma şansı elde etti. İşte maçın detayları:
Türkiye: 95 – Sırbistan: 90
Hakemler: Gediminas Petraitis (ABD), Wojciech Liszka (Polonya), Yohan Rosso (Fransa)
Türkiye’nin oyuncu performansları:
– Larkin: 23
– Kenan Sipahi: 5
– Cedi Osman: 16
– Ercan Osmani: 10
– Alperen Şengün: 28
– Şehmus Hazer: 3
– Furkan Korkmaz: 8
– Adem Bona: 2
Sırbistan’ın oyuncu performansları:
– Avramovic: 5
– Marinkovic: 8
– Petrusev: 11
– Nikola Jovic: 10
– Jokic: 22
– Dobric: 2
– Micic: 5
– Guduric: 12
– Stefan Jovic: 10
– Milutinov: 5
Periyot sonuçları:
– 1. Periyot: 19-18
– Devre: 46-49
– 3. Periyot: 74-73