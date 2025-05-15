Türkiye-Suriye Üniversitenin Kurulması Planlandı

TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDAKİ TEMASLAR YENİDEN GÜÇLENİYOR

Türkiye ile Suriye arasında uzun bir aradan sonra dikkat çekici bir ilişki gelişimi yaşanıyor. Esad rejiminin çöküşünün ardından normalleşme sürecine giren Suriye’ye çeşitli alanlarda destek veren Türkiye, eğitim alanındaki iş birliklerini genişletmek amacıyla yeni adımlar atıyor. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve beraberindeki heyet, Şam’da Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halabi ile yükseköğretim konularında anlaşmalar imzalamak için bir araya geldi.

PROTOKOL İMZALANMIŞTIR

Bakanlık görüşmesine Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu, bazı üniversitelerin rektörleri ve YÖK temsilcileri katıldı. İmza sonrası AA muhabirine konuşan Özvar, Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucunda önemli bir protokol imzalandığını ifade etti.

TÜRKİYE-SURİYE ÜNİVERSİTESİ KURULACAKTIR

Özvar, imzalanan protokol çerçevesinde Şam’da Türkiye-Suriye Üniversitesi kurulacağını açıklamakta. Bu üniversitenin protokolün en dikkat çeken unsurlarından biri olduğunu belirten Özvar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu girişimi ile iki ülkenin ortak vizyonunun ortaya çıktığını vurguladı. “Suriyeli muhataplarımız da bu projeye tam destek veriyor. Üniversitenin kuruluş çalışmaları çok yakında başlayacak.” dedi.

DİPLOMA TANIMA SÜRECİ BAŞLAMIŞTIR

YÖK Başkanı Özvar, iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki kapsamlı işbirliği sürecinin resmi olarak başladığını belirtti. “Diploma tanıma konusunda anlaşma sağlandı. Türkiye’deki üniversitelerden mezun olan Suriyeli öğrencilerin diplomaları Suriye tarafından tanınacak.” ifadelerini kullandı. Özvar ayrıca, Suriye’deki üniversitelerin dijital dönüşümüne Türkiye’nin katkı sağlayacağını dile getirdi. Türk üniversiteleri, Suriyeli yükseköğretim kurumlarının bilişim altyapısını güçlendirecek.

AKREDİTASYON VE KALİTE GÜVENCESİ ÇALIŞMALARI

Özvar, protokolün öne çıkan bir diğer maddesinin akademik değişim programları olduğunu aktardı. “Öğrenci ve öğretim üyeleri arasında karşılıklı mübadele programlarının uygulanması konusunda iki taraf mutabık kaldı.” dedi. Başta tıp, mühendislik ve ziraat olmak üzere birçok alanda ortak bilimsel projelerin oluşturulması da kararlaştırıldı. Ayrıca, üniversiteler arasında akreditasyon ve kalite güvencesi konularında ortak çalışmalar yapılacak.

TARİHİ BİR ADIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Suriye Yükseköğretim ve Bilimsel Araştırma Bakanı Halabi, YÖK ile imzalanan işbirliği protokolünü, Suriye’nin yükseköğretim sistemi açısından “yeniden doğuş ve tarihi bir adım olarak” nitelendirdi. Protokolün, Suriye’deki yükseköğretim sisteminde önemli bir gelişme ve kalkınma aşamasına zemin hazırlayacağını vurgulayan Halabi, özellikle uygulanan haksız yaptırımların kaldırılmasının ardından bu anlaşmanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

SURİYELİ ÖĞRENCİLER EMANETİMİZDİR

Halabi, “Bugün Türkiye üniversitelerinde yaklaşık 16 bin Suriyeli öğrenci eğitim görüyor. Bu öğrenciler bizim omuzlarımızdaki bir emanettir.” dedi. Türkiye ile üniversiteler arası işbirliği için bir yol haritası hazırlandığını belirten Halabi, Şam’da kurulması planlanan ortak üniversitenin hem Suriye hem de bölge için önemli bir yükseköğretim kurumu olacağını ifade etti.

İŞBİRLİĞİ VE DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR

Eğitim kalitesinin artırılması amacıyla Türkiye ile işbirliği yapılacağını açıklayan Halabi, bilimsel atölyeler, ortak konferanslar ve öğretim üyesi-öğrenci değişim programlarının bu anlaşmanın önemli parçaları olduğunu dile getirdi. Türkiye’ye teşekkür eden Halabi, “Türkiye, yerinden edilmiş kişilere okullarını ve üniversitelerini açarak büyük bir insani duruş sergilemiştir. Bu anlaşma, yükseköğretimde yeni bir başlangıç ve yeniden doğuş anlamına geliyor.” şeklinde konuştu.