TÜRKİYE, SÜRYE İLE TOPLANTI YAPTI

DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI NÜH YILMAZ OTURUMA BAŞKANLIK EDİYOR

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Ankara’da yapılan toplantıya başkanlık ediyor. Toplantıda, Şam ile olan ikili ilişkilerin yeniden değerlendirildiği belirtiliyor. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz liderliğinde Suriye konusunda kurumlar arası koordinasyon toplantısı bugün Ankara’da düzenleniyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya platformu Next Sosyal’de yaptığı açıklamaya göre, bu toplantı, Bakanlık bünyesindeki Suriye Konulu Kurumlararası Eşgüdüm Grubu’nun sekizinci toplantısı olarak kaydediliyor. Toplantıda, Türkiye’nin Suriye ile olan ikili ilişkileri çerçevesinde yürütülen çalışmalar da gündeme alınıyor.