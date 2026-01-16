Türkiye Suudi Arabistan Pakistan Üçlü Savunma Anlaşması Yolda

Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye ÜÇLÜ SAVUNMA ANLAŞMASI TAMAMLANMA AŞAMASINDA

Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye, bölgesel güvenlik ve istikrarı artırmayı hedefleyen bir üçlü savunma anlaşması taslağını tamamlamak üzere. Pakistan Savunma Üretim Bakanı Raza Hayat Harraj, toplantıların yaklaşık bir yıldır sürdüğünü ve taslağın hazır olduğunu belirtti. Harraj, anlaşmanın geçen yıl ilan edilen ikili Suudi-Pakistan anlaşmasından bağımsız olduğunu ifade ederek nihai metnin onaylanabilmesi için üç ülkenin mutabakatının gerektiğinin altını çizdi. “Pakistan–Suudi Arabistan–Türkiye üçlü anlaşması zaten hazırlık aşamasında olan bir süreç. Taslak anlaşma halihazırda bizim elimizde. Taslak metin Suudi Arabistan’da da bulunuyor. Türkiye’de de mevcut. Üç ülke de şu anda bu metin üzerinde değerlendirme yapıyor. Bu anlaşma yaklaşık 10 aydır gündemde” şeklinde konuştu.

ÜÇ DEVLET STRATEJİK GÜCÜ BİR ÇATIDA TOPLUYOR

Olası bu savunma paktı, her bir ülkenin kendine has stratejik üstünlüklerini yan yana getirecek. Suudi Arabistan, petrol zengini oluşu ve G-20 üyesi olarak, İslam dünyasının iki kutsal şehri olan Mekke ve Medine’ye ev sahipliği yapıyor. Pakistan ise Müslüman ülkeler arasında nükleer silaha sahip tek ülke olarak dikkat çekiyor. Türkiye, NATO içerisinde ikinci büyük orduya sahip durumda ve Asya ile Avrupa’yı birbirine bağlıyor.

ANLAŞMA İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İstanbul’da gerçekleştirilen bir basın toplantısında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, görüşmelerin devam ettiğini ancak henüz herhangi bir anlaşmanın imzalanmadığını vurguladı. Fidan, bölgesel güvenlik ve iş birliğinin sağlanabilmesi için bölgedeki ülkeler arasında güvenin artırılması gerektiğini dile getirdi. “Tüm bölgesel ülkeler bir araya gelmeli ve güvenlik konularında bir iş birliği platformu oluşturmalı. Bu platform, istikrar ve geniş kapsamlı iş birliğinin önünü açabilir” dedi.